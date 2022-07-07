Для московского депутата Горинова потребовали семь лет колонии за упоминание войны

В Мещанском суде Москвы завершился третий день суда над муниципальным депутатом Красносельского района Алексеем Гориновым. Его обвиняют в распространении «заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил», в частности в том, что он назвал российское вторжение в Украину «войной». С конца апреля Горинов находится в СИЗО. 7 июля обвинение потребовало для него семь лет колонии. Приговор огласят 8 июля. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Медиазоны».

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Уголовное дело в отношении Алексея Горинова возбудили по новой статье 207.3 Уголовного кодекса России (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). Горинова обвинили в распространении «фейков» группой лиц с использованием своего служебного положения и по мотивам ненависти или вражды. Вместе с Гориновым обвиняемой по этому уголовному делу стала его коллега по муниципалитету Елена Котеночкина. Она уехала из России.

Уголовное дело расследовалось всего пять дней. По версии следствия, во время заседания совета депутатов Красносельского округа Москвы Горинов и Котеночкина называли войну в Украине «войной», а не «специальной операцией» и говорили о гибели украинских детей. Предыдущие два заседания состоялись 1 и 21 июня. Во второй день в закрытом режиме допросили свидетелей обвинения.

Доказательства защиты

7 июля суд рассматривал доказательства стороны защиты. Адвокат подсудимого Катерина Тертухина, во-первых, попросила суд прекратить производство и направить запрос в Конституционный суд, чтобы проверить на соответствие основному закону статью 207.3 Уголовного кодекса, по которой обвиняют Горинова. «Установленная данной нормой уголовная ответственность является формой вмешательства в свободу слова и распространения информации», — объяснила свою позицию адвокат. Однако суд в удовлетворении этого требования отказал.

Также в четверг в суде были допрошены свидетели защиты, которыми стали двое жителей Красносельского района Елена Аксенова и Игорь Черный. Аксенова рассказала, что Горинов пытался защитить местный музей и установить мемориальные доски ветеранам Великой Отечественной войны. Она также отметила, что по поводу досок жители обращались и к депутату Госдумы Александру Хинштейну, однако тот ответил отказом. Позже именно Хинштейн пожаловался в правоохранительные органы на заседание депутатов с участием Горинова.

Второй свидетель Игорь Черный также рассказал, что Горинов как депутат «активный и ответственный все время. Делал все и всегда». Выступление Горинова на заседании совета депутатов Черный посмотрел в интернете. «Говоря честно, я не видел, чтобы он назвал какие-то даты, цифры, факты, сведения. Он высказал свое мнение, на которое, я считаю, он право имеет», — добавил свидетель. Еще одним свидетелем защиты выступил на суде депутат Михаил Бирюков.

По просьбе адвоката Тертухиной судья Олеся Менделеева приобщила справку от Московской хельсинкской группы, в которой сказано, что Минобороны РФ никак не оповещало о потерях среди мирных граждан, но такие данные официально ежедневно публиковала ООН. Также в справке МХГ описывается значение слова «война» и указывается, что в современном мире как правило не происходит официальное объявление войны. «Слово „война“ следует считать исключительно обиходным», — делают вывод в МХГ. Факт агрессии против Украины также подтверждается резолюциями органов ООН. В сводке Верховного комиссара ООН по правам человека за 14 марта говорится о 691 погибшем и 1143 раненых мирных жителей, в том числе детях.

Прения сторон и последнее слово

После допроса свидетелей суд объявил прения сторон. Прокурор Светлана Журавлева повторила обвинительное заключение и рассказала содержание допроса свидетеля Шурановой, который проходил в закрытом режиме по требованию прокурора. Свидетель Шуранова подтвердила суду, что Горинов говорил в заседании именно то, что транслировалось в YouTube. Второй допрошенный без слушателей свидетель обвинения по фамилии Лесота рассказал, что увидел запись заседания в каком-то посте в интернете, она его возмутила, и он обратился в электронную приемную СК. Прокурор Журавлева попросила признать Алексея Горинова виновным и приговорить его к 7 годам лишения свободы.

Адвокат Тертухина отметила в ходе прений, что на судье Менделеевой лежит большая ответственность — это будет одно из первых решений по статье 207.3 УК и первое такое решение в Москве. Тертухина отметила, что Горинов «не высказывал заведомо ложной информации», а лишь изложил свое мнение на заседании совета депутатов. Роскомнадзор требовал от СМИ называть российское вторжение не «войной», а «спецоперацией», отметила Тертухина, но «не направлял подобных уведомлений гражданам Российской Федерации, как не содержится таких запретов ни в каких законах». Адвокат попросила суд вынести «единственно возможный» оправдательный приговор.

Сам Горинов на прениях цитировал книгу «Время жить, время умирать» Эриха Марии Ремарка и резолюцию Генассамблеи ООН по нападению России на Украину. А в своем последнем слове говорил про Бучу и Ирпень (цитата по «Медиазоне»):

Я в этом убежден, война — самое быстрое средство расчеловечивания. Когда стирается грань между добром и злом. Это всегда смерть, я это не приемлю и отторгаю. Этому учило меня наше прошлое. И, наверное, не только меня. Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее — это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам говорят что-то эти имена? Вам, обвинение! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали. Пять месяцев Россия ведет военные действия, стыдливо называя их специальной операцией. Нам обещают победу и славу. Отчего же тогда немалая часть моих сограждан испытывают стыд и вину. Почему у нашей страны появилось столько недругов? Может быть, с нами что-то не так? Давайте это обсудим. Собственно, я это и сделал на заседании совета депутатов. И был поддержан большинством присутствовавших. […] Власти желаю благоразумия, суду — мудрости, всем на кого накатится волна репрессий — стойкости, а себе — стать в будущей России ее послом в Украине. Всем, кто меня поддерживал непосредственно и дистанционно, желаю не унывать. Я с вами!

Приговор огласят 8 июля в 10 утра.

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