Московского депутата Алексея Горинова приговорили к 7 годам колонии за слово «война»

В Мещанском суде Москвы огласили приговор муниципальному депутату Красносельского района Алексею Горинову. Его признали виновным в распространении «заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил» и приговорили к семи годам колонии общего режима. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Реклама Читать далее

В своем приговоре судья Олеся Менделеева повторила, что Горинов виновен в том, что назвал «спецоперацию» в Украине «войной» и рассказывал о гибели детей. Это, по словам судьи, не соответствует официальным брифингам Минобороны. В приговоре также были процитированы экспертизы обвинения, в одной из них признавалось, что Горинов «выражает мнение» о войне и жертвах. В другой экспертизе уже говорилось, что Горинов высказал «утверждение о фактах» по поводу войны и гибели детей. Экспертизу защиты судья посчитала недопустимой.

Судья вынесла приговор точно такой, как требовало в ходе прений обвинение: семь лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать государственные должности на четыре года. Горинов находится в СИЗО с конца апреля.

Суть обвинений

Уголовное дело в отношении Алексея Горинова возбудили по новой статье 207.3 Уголовного кодекса России (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). По версии следствия, во время заседания совета депутатов Красносельского округа Москвы Горинов и Котеночкина называли войну в Украине «войной», а не «специальной операцией» и говорили о гибели украинских детей.

Как видно из записи заседания, депутат высказался по поводу проведения конкурса детских рисунков: он говорит, что во время войны такой конкурс будет выглядеть как «пир во время чумы». Мнение Горинова поддержала депутат Елена Котеночкина, которая тоже стала фигуранткой уголовного дела. На заседании она предложила отменить в связи с начавшейся войной мероприятия, посвященные Дню Победы. В настоящее время Котеночкина находится за пределами России, она арестована заочно, и ее планируют объявить в розыск.

В обвинительном заключении утверждалось, что Горинов называл Россию «фашистским государством». При этом эксперты-лингвисты, приглашенные стороной обвинения, признали, что «фашистским государством» Россию Горинов не называл. Эксперты также пришли к выводу, что Горинов не призывал к насильственным действиям, но высказывал свое мнение, которое «не совпадает с позицией Минобороны».

Сам Горинов на прениях цитировал книгу «Время жить, время умирать» Эриха Марии Ремарка и резолюцию Генассамблеи ООН по нападению России на Украину. «Я в этом убежден, война — самое быстрое средство расчеловечивания. Когда стирается грань между добром и злом. Это всегда смерть, я это не приемлю и отторгаю. Этому учило меня наше прошлое. И, наверное, не только меня. Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. […] Нам обещают победу и славу. Отчего же тогда немалая часть моих сограждан испытывают стыд и вину. Почему у нашей страны появилось столько недругов? Может быть, с нами что-то не так?», — сказал Горинов в своем последнем слове.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться