Сто тридцать шестой день войны России против Украины. Онлайн

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9 июля — 136-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:22 Мэр Николаева показал последствия обстрела города

По данным городских властей, удар по городу был нанесен в субботу утром, около 5:30. От взрывов никто из жителей города не пострадал, но оказались разрушены два частных дома, еще несколько домов и территории двух предприятий получили повреждения. Об этом в своем телеграме написал глава города Александр Сенкевич.

Ранее глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким заявил, что российская армия выпустила по области шесть ракет С-300.

14:58 Глава Сената Франции Жерар Ларше выступил в Верховной Раде

Спикер верхней палаты французского парламента заверил украинских коллег в поддержке европейского пути Украины. «В этих стенах, в здании парламента, бьется сердце европейского парламентаризма. Какая же радость видеть в этом зале флаг ЕС вместе с украинским флагом. 12 звезд на голубом фоне является символом единства и надежды. И этот флаг объединяет нас от Парижа до Киева, от Киева до Брюсселя», — цитирует «Украинская правда» французского политика.

Как написал в фейсбуке спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, речь Жерара Ларше не раз прерывалась аплодисментами украинских депутатов. Глава французского Сената прибыл в Киев в пятницу, 8 июля, он посетил разрушенные российской армией города Буча, Бородянка и Ирпень. В субботу Ларше должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Жерар Ларше в Верховной Раде. Киев, 9 июля 2022 г. © facebook.com/stefanchuk.official

13:54 И российские, и украинские войска вели боевые действия из гражданских объектов, где были мирные жители

В ходе войны в Украине и российские, и украинские войска занимали позиции в жилых кварталах и вблизи гражданских объектов, не защищая должны образом находившихся там мирных жителей. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В качестве примера такого использования в ООН привели дом престарелых в Луганской области, который в начале марта заняли украинские военные, а позднее по нему ударили россияне. Сообщалось, что после атаки спаслись лишь около 20 пациентов из 71. Другой пример из доклада — поселок Ягодное в Луганской области, где российские войска загнали 360 человек в подвал школы, здание которой занимали они сами.

13:05 С начала полномасштабной войны в Украине погибли или пострадали по меньшей мере 994 ребенка

По данным Офиса Генпрокурора Украины, за последние сутки официальное число погибших детей не изменилось — 347. Раненых — свыше 647. Больше всего пострадавших детей в Донецкой области (348), Харьковской (186), Киевской (116), Черниговской (68) и Луганской (61).

В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что это не полные данные, так как информация из районов, где идут боевые действия, поступает с опозданием и требует времени на перепроверку.

12:37 Утренняя сводка Минобороны России

Главное:

В Николаевской области убиты свыше 75 военнослужащих и уничтожено около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В Днепропетровской области ВКС России поразили пункт временной дислокации батальона «Торнадо». Убито более 40 военнослужащих, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники.

В результате удара ВКС в районе населенного пункта Соледар убито более 30% военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ. Выведена из строя большая часть артиллерийских орудий.

В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777. Убиты до 30 военнослужащих.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 22 пункта управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 72 районах, а также живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова.

Самолеты ВКС России сбили два Су-25 воздушных сил Украины. Средства ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников и перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

12:04 В Брянской области перед грузовым поездом сработало «неизвестное взрывное устройство»

Как написал губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошел на перегоне Робчик-Песчанка. «В результате в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет», — говорится в телеграме главы региона.

Ранее издание The Insider писало, что после начала войны движение «Боевая организация анархо-коммунистов» (БОАК), стала публиковать в телеграме инструкции о том, как устраивать аварии на железной дороге, и рассказывать о собственных успешных акциях. Они взяли на себя ответственность не только за диверсии с поездами, но и за поджоги военкоматов, вышек сотовой связи, автомобилей провластных активистов.

«Саботаж на железной дороге — это относительно простой в исполнении и весьма эффективный способ нанести урон армии противника. Причем с минимальным риском для гражданских, при правильном исполнении. […] Все это может серьезно ослабить вооруженные силы России и оказать влияние на то, как скоро война прекратится», — заявили в БОАК.

11:21 Российские войска обстреляли Кривой Рог и Харьков

В результате обстрела в субботу утром Кривого Рога погибли две женщины — 41-го и 20-ти лет. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, обстрелу подвергся жилой район Кривого Рога. Повреждена школа и несколько жилых домов, сгорел один автомобиль.

Также в субботу утром ракетный удар был нанесен по Харькову. Об этом заявил глава Харьковской области Олег Синегубов. Ранения получили три человека.

10:49 Россия готовится к новому наступлению в Украине, стягивая к российско-украинской границе резервы из разных регионов.

Как следует из ежедневной сводки британской разведки, «несмотря на заявление президента России Владимира Путина 7 июля 2022 года о том, что российская армия „даже не начинала“ своих усилий в Украине, многие ее подкрепления являются непостоянными группировками, которые разворачиваются с устаревшим или несоответствующим оборудованием».

Отмечается, что большое количество новых пехотных подразделений используют бронетранспортеры МТ-ЛБ, снятые с длительного хранения. «Ранее обе стороны использовали МТ-ЛБ в качестве вспомогательного средства, но Россия долгое время считала их непригодными для большинства задач пехоты на передовой. Они были разработаны в 1950-е годы как трактор для буксировки артиллерии, имеют крайне ограниченную броню, а для защиты имеют только станковый пулемет», — говорится в сообщении британской разведки.

10:02 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений деятельности подразделений противника не отмечается. На последнем враг обстрелял позиции наших войск недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Нанес авиаудару неподалеку от Спирного.

Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских войск и складов с боеприпасами. Враг имеет значительные потери.

09:15 Джо Байден подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что президент США делегирует полномочия Государственному секретарю по передаче помощи на 400 миллионов долларов США для Украины «на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку».

08:53 США обнаружили не менее 18 фильтрационных лагерей для украинцев на территории России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриан. По словам Остриан, лагеря расположены на оккупированных территориях Украины и прилегающих к ним регионах России. Они действуют в школах, на территории спортивных и культурных учреждений.

Еще до 24 февраля американская разведка сообщала, что в рамках подготовки российского вторжения в Украину российские власти составляли списки украинских политиков, активистов, журналистов, силовиков, «которых сочли угрозой российскому контролю».

08:27 Gulagu.net: в российских колониях набирают заключенных для участия в войне

В сообщениях, которые публикует телеграм-канал проекта по защите прав российских заключенных Gulagu.net, говорится о наборе заключенных в колониях Нижегородской области, Мордовии и Краснодарского края.

Ранее 4 июля издание «Важные истории» сообщило, что заключенным ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово» в Петербурге предложили ехать воевать в Донбасс в составе ЧВК «Вагнер», пообещав выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать. Об этом изданию рассказали родственники людей, отбывающих наказание в этих колониях.

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