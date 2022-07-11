Медиаменеджер Дмитрий Навоша: Спорт в России будет сводиться к статусу крепостного театра

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История вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова потрясла не только спортивных болельщиков, но и тех, кто далек от спорта. Федотова задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от призыва и почти сразу же отправили в армию. 25-летний голкипер ЦСКА после сезона 2021-2022 годов решил покинуть Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и отправиться в НХЛ, в мае он подписал контракт с клубом «Филадельфия Флайерз». Позже стало известно о проблемах у двух других российских хоккеистов Павла Карнаухова и Кирилла Капризова. О том, что ждет российских спортсменов, ставших заложниками политики руководства страны, а также о том, есть ли сегодня в России независимая спортивная журналистика, Русская служба RFI поговорила с журналистом, медиаменеджером и сооснователем портала Sports.ru Дмитрием Навошей.

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RFI: Насколько ситуация с хоккеистами Федотовым, Капризовым, Карнауховым отражает то, что происходит в российском спорте? Связано ли это с войной в Украине?

Дмитрий Навоша: Это история не про спорт — а про ускоряющуюся деградацию прав человека в России, про то, что беззаконие (пусть местами оформленное в избирательное правоприменение) теперь может коснуться каждого — а не только оппозиционера, правозащитника или журналиста. История про то, что даже выгодоприобретатели режима, каковыми выглядели топ-спортсмены с их супер-контрактами, приобретают с этой деградацией далеко не только выгоды.

В первый же день похищения Ивана Федотова я говорил во всех комментариях, что те, кто воспринимают это как единичный, отдельно взятый инцидент, совершают ошибку. Если теперь можно вот так ломать карьеру хоккеисту сборной, никто не может чувствовать себя в безопасности.

На следующих переговорах по контракту с ЦСКА представители Игоря Ивановича Сечина могут предлагать далеко не только «пряник» — ведь и «кнут» в их руках уже увидели все. Спорт в России будет еще быстрее сводиться к статусу крепостного театра. Да, это любимые и очень высокооплачиваемые крепостные, но полностью свободными они себя уже не могут считать. Смотрите, как показательно все молчат о похищении их партнера по сборной! Все — даже Александр Овечкин.

Действительно, многие полагали, что у Овечкина есть своего рода охранная грамота в виде «Putin Team». Но и молчание старшего поколения удивляет. Почему не последовало никаких слов в поддержку Федотова от тех, кто когда-то прошел через запрет играть за океаном — Фетисова, Федорова, Быкова?

Все очень просто — боятся. К 2022-му году даже богатые и знаменитые решили, что лучше помалкивать, когда твоего коллегу и партнера на выходе с тренировки скрутили десять человек и увезли в Североморск. Трус якобы бы не играет в хоккей, но какой же это поразительный контраст с журналистским сообществом, которое всегда искало способы спасать своих. История с Иваном Голуновым, пожалуй самый яркий пример. Это молчание — гарантия, что беззаконие того или иного рода будет повторяться.

В связи с этим стоит ли ожидать, что при малейшей возможности высококлассные спортсмены будут бежать на Запад?

Шквала побегов я не жду, но да, отдельные смельчаки, уверен, уже изучают опыт тех, кто бежал в советские времена. Могильный, Федоров, Белоусова и Протопопов, Виктор Корчной и многие–многие другие. Собственно, в Беларуси это уже началось на прошлой Олимпиаде, с которой легкоатлетка Кристина Тимановская не захотела возвращаться в тюрьму.

Насколько ситуация отличается в России и Беларуси, что касается отношения к спортсменам?

Россия все еще гораздо богаче, потому в ней спортсмены сейчас, как я уже сказал, это звезды крепостных театров. В Беларуси денег на дорогие развлечения помещиков не осталось, потому не выступившие против лукашизма спортсмены — это скорее армия, в плохом советском смысле этого слова, где есть закрепленное уставом лишение свободы и подчинение начальству, а особо послушным могут выписать двойной паек.

Нынешнюю ситуацию сравнивают с поздним СССР, но при том, что тогда, как и сейчас, спорт был частью политики, у советских спортсменов была возможность участвовать в международных соревнованиях. Российские спортсмены от многих состязаний отстранены из-за войны в Украине. К чему может привести нынешняя ситуация?

В целом все будет тривиально и уныло: уровень российского и белорусского спорта в изоляции будет падать, а интенсивность его использования как пропагандистского инструмента — расти.

При этом, если диктатура в России сохранится на многие годы, конкретно в футболе я ожидал бы эффекта, который лично наблюдал в своих поездках в Иран с его очень высокой посещаемостью матчей. Режим аятолл запретил там почти все западное, от музыки и фильмов до одежды и интернет-сервисов. Футбол остался одним из немногих элементов нормальной жизни и западной культуры, почти что островком свободы. В том числе потому и настолько любим этот вид спорта в Иране.

Как повлияет ситуация с хоккеистами на дальнейшие взаимоотношения Континентальной хоккейной лиги с НХЛ?

Думаю, договор НХЛ с КХЛ о взаимном признании контрактов будет расторгнут. Все меньше оснований считать кэхаэловские договоры проявлением свободной воли обеих сторон.

Будет ли давление со стороны РФ на российских хоккеистов, выступающих в НХЛ? Конечно же, будет, по мере дальнейшей самоизоляции России от свободного мира. Такие голоса уже звучат. «Невозможно в столь непростое время уезжать из России в США — страну, принимающую активное участие в боевых действиях на стороне нацистов. Видимо, погнался за большим американским долларом», — говорит об Иване Федотове депутат Госдумы Терюшков. Да, все много лет относились к депутатам как к еще одному виду кремлевских троллей и считали их патриотическое балабольство пустым звуком. Но война против Украины показывает, что они вообще-то все это говорят всерьез.

Спорт в России всегда был частью политики, но до оголтелой пропаганды все-таки не опускался. Что вы думаете о пропагандистских шоу на Матч-ТВ? И выживет ли какая-то независимая спортивная журналистика в России в нынешних условиях?

Вы говорите с человеком, который с первого дня прямо и публично называл злом и Матч-ТВ, и любые газпромовские, канделакиевские упражнения в области спорта. Я пытался показывать, что делать спортивные медиа иначе можно и нужно. Дичь, которую Матч-ТВ шарашат после возобновления войны, не хочется даже комментировать.

Негосударственное медиаполе, к сожалению, в итоге сведется до нынешней белорусской бинарности. Или ты вне страны, и тогда можешь писать и говорить относительно свободно, или ты внутри и тогда принимаешь на себя существенные ограничения.

Все не уедут, как не уехали из Беларуси, кому-то придется работать в условиях калечащих профессию ограничений. Но, надеюсь, оставшиеся примут, что называется, second-best solution — ну и ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не станут встраиваться в диктатуру и вообще не начнут жить так, будто она победила и она навсегда. Не навсегда!

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