Французская парфюмерно-косметическая компания Sephora продаст свои магазины в РФ

Французская косметическая компания Sephora продаст все свои 88 магазинов в России генеральному директору российского филиала, сеть продолжит работу под брендом «Иль де Ботэ». Об этом в понедельник, 11 июля, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заявление фирмы.

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Sephora, входящая в группу LVMH миллиардера Бернара Арно, объявила о «подписании соглашения о передаче 100% акций своего дочернего предприятия в России местному генеральному директору», с тем чтобы обеспечить «преемственности для сотрудников» компании, – цитирует AFP заявление компании. Сумма сделки, которая еще «подлежит одобрению компетентных органов власти, в частности, антимонопольных органов», не разглашается.

Магазины Sephora в России, как и все 124 магазина группы LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine или Moët & Chandon...) в стране, были «временно закрыты» с начала марта после полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения беспрецедентных санкций.

Фирма Sephora пришла в Россию в 2016 году, купив местный бренд «Иль де Ботэ». К 2022 году в 88 российских магазинах французской компании работало 1200 человек.

Группа LVMH, оборот которой в 2021 году составил более 64 миллиардов евро, не раскрывает объемы продаж своих брендов, но аналитики оценивают оборот Sephora в 8 миллиардов евро. На Россию приходится менее 3% продаж компании, сообщает агентство France-Presse.

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