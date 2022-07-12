США: Иран собирается поставить России сотни беспилотников
Опубликовано:
Иран собирается поставить России до нескольких сотен беспилотников, включая боевые дроны. Об этом заявил журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Наша разведка указывает, что иранское правительство в ускоренные сроки собирается передать России до нескольких сотен беспилотников, включая БПЛА, способные нести оружие», — сказал Салливан.
По его словам, имеющиеся у США данные указывают на то, что Иран собирается обучить российских военных использованию этих БПЛА, и первые сессии обучения должны начаться уже в июле. Неизвестно, передал ли уже Иран БПЛА России или нет, добавил советник Белого дома.
Салливан отметил, что обращение к Ирану свидетельствует трудностях России с обеспечением своей армии вооружением.
На это заявление во вторник отреагировали в Тегеране. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сказал, что технологическое сотрудничество РФ и Ирана предшествует войне в Украине, и «в последнее время не случилось никаких особых изменений». О беспилотниках в публикации на сайте МИД Ирана не упоминается.
Как сообщалось, Иран в свое время наладил производство беспилотников, взяв за образец модели перехваченных американских аппаратов RQ-170.
В прошлом году США ввели санкции против иранской программы беспилотников. В Вашингтоне обвинили Иран в эскалации на Ближнем Востоке путем поставок БПЛА в горячие точки. Джейк Салливан во вторник отметил, что Иран поставлял свои аппараты йеменским повстанцам-хуситам «для атак на Саудовскую Аравию».
Беспилотники: ключевая важность в войне
В конце мая британская военная разведка подчеркивала ключевую важность беспилотных летательных аппаратов для обеих сторон в российско-украинской войне. При этом БПЛА на этой войне пострадали от высокого уровня истощения: они оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.
Как отмечало минобороны Великобритании, Россия пыталась реализовать против украинских сил концепцию «разведывательного удара», которую она усовершенствовала в Сирии. Речь идет об использовании БПЛА для идентификации целей, которые затем поражаются артиллерией или авиаударами.
Однако России, вероятно, не хватает разведывательных дронов, и это усугубляется ограничениями ее внутренних производственных возможнстей из-за международных санкций. «Если Россия продолжит терять БПЛА нынешними темпами, возможности российских сил в области разведки, наблюдения и рекогнисцировки будут дальше снижаться, что негативно скажется на оперативной эффективности», — писало британское минобороны.
Байден едет в Саудовскую Аравию, Путин — в Иран
На этой неделе президент США Джо Байден отправится на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию. Ожидается, что одной из главных тем, кроме энергоносителей, будет Иран.
Цены на нефть: станет ли Саудовская Аравия союзницей Запада в деле экономической изоляции России?
На саммите в саудовской Джидде президент США должен встретиться с лидерами стран Персидского залива, Иордании, Египта и Ирака, большинство из которых если не все, имеют враждебные отношения с Ираном и выступают за его изоляцию, отмечает американская пресса. По данным СМИ, на саммите может обсуждаться создание ближневосточного аналога НАТО, призванного сохранять стабильность в регионе и, главным образом, противостоять Ирану.
Тем временем в Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Тегеран, где он должен принять участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также провести двустороннюю встречу с президентом Турции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться