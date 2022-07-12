США: Иран собирается поставить России сотни беспилотников

Иран собирается поставить России до нескольких сотен беспилотников, включая боевые дроны. Об этом заявил журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

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«Наша разведка указывает, что иранское правительство в ускоренные сроки собирается передать России до нескольких сотен беспилотников, включая БПЛА, способные нести оружие», — сказал Салливан.

По его словам, имеющиеся у США данные указывают на то, что Иран собирается обучить российских военных использованию этих БПЛА, и первые сессии обучения должны начаться уже в июле. Неизвестно, передал ли уже Иран БПЛА России или нет, добавил советник Белого дома.

Салливан отметил, что обращение к Ирану свидетельствует трудностях России с обеспечением своей армии вооружением.

На это заявление во вторник отреагировали в Тегеране. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сказал, что технологическое сотрудничество РФ и Ирана предшествует войне в Украине, и «в последнее время не случилось никаких особых изменений». О беспилотниках в публикации на сайте МИД Ирана не упоминается.

Как сообщалось, Иран в свое время наладил производство беспилотников, взяв за образец модели перехваченных американских аппаратов RQ-170.

В прошлом году США ввели санкции против иранской программы беспилотников. В Вашингтоне обвинили Иран в эскалации на Ближнем Востоке путем поставок БПЛА в горячие точки. Джейк Салливан во вторник отметил, что Иран поставлял свои аппараты йеменским повстанцам-хуситам «для атак на Саудовскую Аравию».

Беспилотники: ключевая важность в войне

В конце мая британская военная разведка подчеркивала ключевую важность беспилотных летательных аппаратов для обеих сторон в российско-украинской войне. При этом БПЛА на этой войне пострадали от высокого уровня истощения: они оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

Как отмечало минобороны Великобритании, Россия пыталась реализовать против украинских сил концепцию «разведывательного удара», которую она усовершенствовала в Сирии. Речь идет об использовании БПЛА для идентификации целей, которые затем поражаются артиллерией или авиаударами.

Однако России, вероятно, не хватает разведывательных дронов, и это усугубляется ограничениями ее внутренних производственных возможнстей из-за международных санкций. «Если Россия продолжит терять БПЛА нынешними темпами, возможности российских сил в области разведки, наблюдения и рекогнисцировки будут дальше снижаться, что негативно скажется на оперативной эффективности», — писало британское минобороны.

Байден едет в Саудовскую Аравию, Путин — в Иран

На этой неделе президент США Джо Байден отправится на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию. Ожидается, что одной из главных тем, кроме энергоносителей, будет Иран.

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На саммите в саудовской Джидде президент США должен встретиться с лидерами стран Персидского залива, Иордании, Египта и Ирака, большинство из которых если не все, имеют враждебные отношения с Ираном и выступают за его изоляцию, отмечает американская пресса. По данным СМИ, на саммите может обсуждаться создание ближневосточного аналога НАТО, призванного сохранять стабильность в регионе и, главным образом, противостоять Ирану.

Тем временем в Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Тегеран, где он должен принять участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также провести двустороннюю встречу с президентом Турции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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