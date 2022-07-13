Илью Яшина арестовали до 12 сентября по уголовному делу за слова об убийствах жителей украинской Бучи

Басманный суд Москвы удовлетворил требование следствия об аресте оппозиционера Ильи Яшина по уголовному делу, которое СК возбудил по статье 207.3 УК РФ, карающей за т.н. «фейки» про российскую армию. 13 июля решением судьи Натальи Дударь политик отправлен в СИЗО на два месяца. По требованию следователя заседание закрыли для публики и журналистов. Поводом для преследования стал стрим в Youtube, в котором Яшин говорил о массовых убийствах жителей украинской Бучи во время российской оккупации города. Политику грозит до 10 лет тюрьмы по статье, которая стала инстументом военной цензуры. «Не бойтесь этих негодяев! Россия будет свободной!» — сказал Яшин после оглашения судебного решения.

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После судебного решения об аресте Ильи Яшина в его фейсбуке появился пост, в котором политик заявил:

Давайте начистоту: с 24 февраля я прекрасно понимал, что меня арестуют. Все это понимали. Оперативники вчера в "доверительном разговоре" несколько раз спросили: "Ну объясни, чего ты не уехал-то? Тебе же четыре месяца дали на свободе. Всем было бы проще, если бы ты свалил..." Хорошо, объясню. Я не хочу чтобы ИМ было проще. Не хочу бегать и прятаться от тех, кого презираю. Не хочу унижаться перед военными преступниками и опускать перед ними глаза. В ходатайстве о заключении меня под стражу сказано: "Яшин своими выступлениями нанёс ущерб интересам России..." Чушь. Своими выступлениями я защищал Россию. А интересам её вредит Путин, который втянул мою Родину в войну, создал здесь воровскую диктатуру и запугивает всех, кто не согласен. Чтобы вырваться из этого мрака, нам придётся заплатить свою цену. Немцов заплатил жизнью, сотни людей прямо сейчас платят личной свободой. Когда началась война, я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют - приму этот удар достойно. Я держу своё слово. Не переживайте за меня, друзья. И умоляю: не позволяйте себя запугать. Я не боюсь - и вы не бойтесь. Нет войне.

«Медиазона» также опубликовала тезисы, с которыми Яшин выступал на суде.

Дело против Ильи Яшина по статье 207.3 УК возбудили 12 июля, когда у политика истекал срок административного ареста (15 суток по обвинению в «неповиновении полиции»). Эта статья карает за распространение сведений об армии РФ, которые власти назовут «заведомо ложными». Адвокаты Яшина сообщили, что поводом для репрессий стал апрельский стрим политика в Youtube, посвященный массовым убийствам мирных жителей в украинской Буче во время оккупации города силами РФ. Яшин разбирал аргументы российской пропаганды, утверждавшей, что военные из России не убивали мирных жителей, а документальные свидетельства расправы — постановка и провокация.

Перед тем, как слушателей вывели из зала судебного заседания «в связи с окончанием рабочего дня», Яшин успел передать: «Не бойтесь этих негодяев! Россия будет свободной!».



Видео: SOTA pic.twitter.com/1MElc5tWIk — SOTA (@sotaproject) July 13, 2022

Перед заседанием в Басманном суде об избрании меры пресечения стало известно, что обвинение предъявлено по части второй статьи 207.3, которая предусматривает наказание до 10 лет. СК вменяет Яшину пункт «д» и мотивы «политической и идеологической ненависти или вражды».

По требованию следователя Пахомова судья Наталья Дударь закрыла заседание от слушателей и журналистов с формулировкой — «в целях неразглашения государственной и иной охраняемой законом тайны». Пахомов просил сделать заседание закрытым, «поскольку расследование только началось (...) на данный момент не все свидетели установлены, [открытое заседание] может повлечь утрату доказательств».

Яшин прокомментировал требование следователя словами:

Дело вообще политически мотивировано с первой до последней страницы. Следователь лукавит, все, что есть у следствия — это ролик на ютубе. Просто они смущаются публики и резонанса.

В зал заседаний перед пустили пустили только родителей Яшина и порядка 15 журналистов. С утра у здания Басманного суда было выставлено полицейское оцепление и автозаки. Силовики проводили задержания собравшихся поддержать Илью Яшина.

Адвокат политика Мария Эйсмонт ранее сообщала, что на допросе Яшин отказался давать показания, назвав дело «очевидно политически мотивированным».

Илье Яшину на Петровке, 38 предъявлено обвинение в «фейках об армии по мотивам политической ненависти».



Сегодня в 14 часов состоится заседание Басманного суда: на нем следствие потребует отправить политика в СИЗО, рассказала «Соте» адвокат Мария Эйсмонт. pic.twitter.com/V7hYvs0cjP — SOTA (@sotaproject) July 13, 2022

В мае за антивоенные высказывания Яшина оштрафовали на 90 тысяч рублей по четырем протоколам о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Расправу с Яшиным провели по той же схеме, по которой в апреле лишили свободы оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего. Его сперва арестовали на 15 суток за «неповиновение полиции» (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Перед окончанием срока на политика возбудили дело по пункту «д» части2 статьи 207.3 — и отправили в СИЗО. Поводом для возбуждения дела стало выступление Кара-Мурзы в США, в Палате представителей от штата Аризона, 15 марта 2022 года.

В РФ по статье 207.3 возбудили уже более 70 уголовных дел. Статья появилась в российском УК в марте, вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые идут вразрез с официальными заявлениями.

На прошлой неделе первый реальный срок по этой статье — 7 лет лишения свободы — получил Алексей Горинов, коллега Яшина по муниципальному собранию района Красносельский (Яшин ранее возглавлял совет депутатов, но в прошлом году ушел в отставку).

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