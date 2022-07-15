После трех лет преследования российский суд оправдал художницу Юлию Цветкову

Юлия Цветкова у здания суда в Комсомольске-на-Амуре 12 апреля 2021 г.

Суд в Комсомольске-на-Амуре на закрытом заседании оправдал художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову, которую обвиняли по делу о распространении порнографии из-за рисунков в паблике «Монологи вагины». Об этом сообщил телеграм-канал «Я/Мы Юлия Цветкова», информацию подтвердила мать художницы Анна Ходырева порталу «Сибирь.Реалии».

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В сообщении отмечается, что что приговор вынесен по реабилитирующим основаниям, а «процесс длинною в три года завершился победой стороны защиты». Впрочем, «в течении 10 дней, прокуратура может пойти в апелляцию», — указывает телеграм-канал «Я/Мы Юлия Цветкова».

14 июня сторона обвинения потребовала три года и два месяца колонии общего режима для Юлии Цветковой по делу о «распространении порнографии» (пункт «б» части 3 статьи 242 УК).

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Дело на художницу завели еще 20 ноября 2019 года, обвинив в распространении порнографии в интернете (из-за ее рисунков в паблике сети ВКонтакте «Монологи вагины»). Следствие шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, в СИЗО и под домашним арестом. В марте 2021 года суд приступил к рассмотрению дела по существу.

Ранее художницу штрафовали по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений на 75 тысяч рублей, снизив затем штраф до 50 тысяч.

В мае этого года Юлия Цветкова объявила голодовку, потребовав, чтобы судебный процесс по ее делу шел в открытом режиме. 14 июня 2022 года минюст РФ внес художницу в свой реестр «иностранных агентов».

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