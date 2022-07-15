«Бездна для РФ»: экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам заключения

В Краснодаре Ленинский районный суд назначил 4 года колонии общего режима бывшему исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову по обвинению в сотрудничестве с «нежелательной» организацией (статья 284.1 УК). Об этом 15 июля сообщили краевая пресс-служба судов и соратники политика. Прокурор запрашивал ему пять лет колонии общего режима.

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Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии общего режима с запретом заниматься общественно-политической деятельностью сроком на 8 лет, — сообщили соратники политика одновременно с пресс-службой судов Краснодарского края.

Поводом для уголовного преследования власти выбрали 30 постов Андрея Пивоварова в фейсбуке. Кроме того, ему вменили организацию форума «Свободные люди» в Нижнем Новогороде и репост о сборе пожертвований на избирательную кампанию краснодарской активистки Яны Антоновой.

11 июля в своем последнем слове Андрей Пивоваров еще раз заявил о своей невиновности и сфабрикованном характере уголовного дела, которое основано на «показаниях продажного пропагандиста с НТВ и заказной “ экспертизе” от группы шарлатанов от науки, торгующих совестью и липовыми диссертациями».

Никакой нежелательной иностранной «Открытой России» никогда не существовало. Ничего преступного в моих действиях не было. Дело на меня — это месть в чистом виде за мои взгляды и политическую деятельность, — заявил Пивоваров.

Он также подчеркнул:

У российского общества власти годами отбивают желание следить за политикой, участвовать в политике, то есть в жизни своей страны (…) Граждан за двадцать лет отучили от понимания простых вещей, что участие в политике — это гарантия соблюдения их прав. Люди во власти не хотят, чтобы граждане осознавали: бесправие и нищета — это прямое следствие отсутствия в стране конкуренции, оппозиции, независимых СМИ, профсоюзов.

Андрей Пивоваров напомнил, что репрессии против оппозиционеров начали нарастать десятилетие назад, когда экономическая ситуация в РФ была сравнительно благополучной и население не обращало внимания на судьбу инакомыслящих.

Вам казалось, что этот бескрайний, богатый, наполненный удовольствиями мир незыблем. Вам казалось, что так будет всегда. Уже тогда мы говорили: наша страна вступила на опасный путь. Мы говорили о том, что несменяемость и бесконтрольность власти ведут не просто к коррупции и разгильдяйству. Мы говорили о том, что авторитаризм — это путь в бездну. К нам домой приходили с обысками. Нас арестовывали. Нам затыкали рот. Но вот беда: история продемонстрировала, насколько мы были правы. Вы видите, где оказалась наша страна в 2022 году. Вы все понимаете теперь, в какую бездну она летит.

Пивоварова задержали в конце мая 2021 года, когда он собирался вылететь в Варшаву из петербургского аэропорта Пулково. Четырьмя днями ранее он объявил о ликвидации организации «Открытая Россия», которую он возглавлял с 2018 года. Свое решение Пивоваров объяснял ужесточением закона о «нежелательных организациях» и стремлением избежать уголовного преследования сторонников «Открытки» из-за новых поправок в закон. Эту российскую организацию формально не признавали «нежелательной». В список «нежелательных» Генпрокуратура включила в британские НКО Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским.

Задержан политик был в аэропорту после того, как уже прошел таможню, сел в самолет, который начал руление для выезда на взлетную полосу. Затем Пивоварова этапировали в Краснодар, где суд отправил его в СИЗО. Сам политик связывал свое уголовное дело с выборами в Госдуму, на которых он намеревался (попробовать) баллотироваться.

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