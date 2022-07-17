Третьяковская галерея передала «Троицу» Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру

Икону XV века «временно» вывезли для богослужений несмотря на протесты реставраторов, сообщает «Медиазона», ссылаясь на сотрудников музея.

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16 июля «Троицу» Андрея Рублева, несмотря на протесты реставраторов и музейных работников, перевезли в Сергиев Посад. Там она 17 и 18 июля должна участвовать в торжествах в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. Богослужения проведет сам патриарх Кирилл.

Сотрудники Третьяковской галереи сообщили «Медиазоне», что попытка перевезти произведение была предпринята еще 12 июня, на праздник «Троицы». 13 июля около 20 сотрудников галереи направили ее руководителям докладную записку, в которой написали, что обеспечить сохранность иконы в Лавре невозможно. Но в середине июля разрешение на вывоз «дал Минкульт, а руководство галереи отдало приказ о ее транспортировке». Искусствовед Ксения Коробейникова телеграмм-канале сообщила со ссылкой на источник в Минкульте, что выдача иконы — «поручение "сверху"».

Андрей Рублев. «Троица» (также «Гостеприимство Авраама»). XV век. © Wikipedia, domaine public

Церковный канал «Вперед, Сергиев Посад» сообщает, что икону поместили в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. В сообщении говорится, что «икона вернулась домой». При этом договор Третьяковской галереи с Троице-Сергиевой лаврой обговаривает возвращение произведения18 июля.

Реставрационный совет, который прошел в Третьяковской галерее 24 мая, постановил, что «даже кратковременное изменение условий хранения, в частности, в связи с запросом присутствия иконы на богослужении в соборе Троице-Сергиевой лавры, объективная непредсказуемость условий такой транспортировки — все это может катастрофическим образом сказаться на дальнейшем состоянии древнего хрупкого памятника». Копия протокола совета есть в распоряжении «Медиазоны».

Впервые РПЦ попыталась получить «Троицу» Андрея Рублева в 2008 году. Тогда икону отстоять удалось, реставраторы обоснованно заявили об опасности для произведения и перевозки, и нахождения в наполненных людьми помещениях.

Попытки получить иконы из музеев для богослужения, предпринимаемые РПЦ, начались еще в 1990-е годы. Тогда реставраторам удавалось отстаивать художественные произведения, Правда, в некоторых случаях приходилось идти на компромисс — для икон, которые участвовали в крестных ходах, делали специальные непроницаемые витрины, в которых поддерживался близкий к музейному влажностно-температурный режим. После служения иконы возвращались в музеи, некоторые из которых, в конце концов, предпочли освятить в своих помещениях часовни. И все равно древние произведения искусства страдали от таких экспериментов. Перепады температуры приводили к осыпанию красочного слоя, появлению трещин, страдали также дерево и грунт. «Троицу» Рублева тоже переносят в часовню на руках в специальной раме по внутренним помещениям галереи. После возвращения иконы реставраторам предстоит провести полный анализ ее состояния, но последствия перемещения хрупкого произведения XV века могут проявиться и позднее.

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