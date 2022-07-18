В Вологде кочегара арестовали по делу о «военных фейках». Он вещал через подпольное радио — Baza

В Вологде арестован кочегар Владимир Румянцев по делу о «военных фейках». Он вещал через подпольную радиостанцию

В Вологде на 61-летнего кочегара Владимира Румянцева возбудили уголовное дело по новой статье о т.н. «военных фейках». Он вещал через подпольную радиостанцию. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на российское следствие.

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Жителя Вологды Владимира Румянцева арестовали по уголовному делу о «военных фейках». Как пишет Baza, дело возбудили по второй, более тяжкой, части статьи 207.3 УК, внедренной вскоре после полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Если его признают виновным, Румянцеву грозит до 10 лет колонии.

Baza отмечает, что Румянцев — кочегар в одной из вологодских компаний. По версии следователей, он выходил в эфир на частоте 91,7 МГц и транслировал аудиосообщения, которые следственный комитет считает «фейками» об армии. Публикации о действиях российской армии следователи нашли и на его странице «ВКонтакте», передает онлайн-издание.

Следственный комитет по Вологодской области 15 июля заявлял об аресте подозреваемого по уголовному делу о «военных фейках» 61-летнего жителя Вологды. Его имени СК не назвал.

Там говорится, что следствие установило, что с марта по июнь 2022 года он публиковал на своей странице в соцсети «заведомо ложные» сведения о российской армии. Судя по сообщению, к делу причастно областное управление ФСБ. О подпольном радиовещании пресс-служба СК не упоминает.

Кочегар-радиолюбитель и противник войны с Украиной

На странице Владимира Румянцева «Вконтакте» последним местом работы обозначена «подпольная радиостанция». Судя по записи, она функционировала в Вологде еще с 2017 года. В биографии на его странице написано, что раньше Румянцев работал слесарем по газовому оборудованию на Вологодском кирпичном заводе, был обжигальщиком кирпича и оператором котельной. Он состоит в группах радиолюбителей «Вконтакте».

Среди последних публикаций странице «Вконтакте» арестованного Владимира Румянцева — репосты материалов объявленных в РФ «иноагентами» «Север. Реалии», Deutsche Welle, «Медиазоны», публикации с осуждением нападения на Украину и против репрессий инакомыслящих в России. У постов — по нескольку десятков просмотров. Последний был опубликован вечером 11 июля.

Судя по публикации Владимира Румянцева от 31 мая 2022 года, на него ранее уже завели административное дело. В объяснении по делу он написал: «Имею право высказывать свою точку зрения. С протоколом не согласен». С чем связано это административное дело — неизвестно.

200 человек попали под уголовные дела за антивоенные высказывания

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что уже 200 человек попали под уголовное преследование в России за антивоенные выступления. Чаще всего уголовные дела в таких случаях заводят по новой статье 207.3 о «военных фейках», на втором месте — дела о «вандализме».

Как отмечают «Сетевые свободы», чаще всего фигурантами дел по статье 207.3 становятся журналисты, гражданские активисты, политики и блогеры. По данным проекта, дела о «военных фейках» следователи ведут в 36 российских регионах. В «лидерах» по преследованиям — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

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