На Марину Овсянникову возбудили еще одно дело о «дискредитации армии». Ее задержали и отпустили

Вечером 17 июля в Москве была задержана бывшая редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, получившая известность после антивоенной акции в прямом эфире программы «Время». Позже ее отпустили. Сообщается, что задержание связано с новым административным делом о «дискредитации» российской армии.

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Марина Овсянникова рассказала, что ее задержали возле ее дома, когда она вышла гулять с собаками, и отвезли в ОВД Красносельский. В ее соцсетях опубликованы фотографии, на которых видно, как сотрудники полиции уводят ее к фургону. Позже она сообщила, что ее выпустили из отделения полиции.

Как передает телеграм-канал Avtozak Live, на Овсянникову составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — о «дискредитации» армии РФ. По словам адвоката, административное дело завели за выступление Овсянниковой у Басманного суда в день избрания меры пресечения политику Илье Яшину. Издание The Insider отмечает, что ролик был опубликован одним из прокремлевских блогеров.

В том интервью она сказала, что считает развязанную Россией войну против Украины самым ужасным преступлением XXI века и твердо уверена, что развязавшие эту войну преступники будут сидеть на скамье подсудимых в международном трибунале. Действия РФ против Украины Овсянникова назвала безумием и остервенелой попыткой удержать власть в своих руках.

В день суда над Яшиным Марина Овсянникова сообщила еще об одном деле о «дискредитации армии» против нее. По ее словам, дело датировано 4 июля, когда она вернулась в Москву. Сообщается, что рассмотрение назначено на 8 августа в Черемушкинском суде Москвы. Адвокат Овсянниковой сказал, что это административное производство связано с «одним из ее постов в Facebook».

После одного вступившего в силу административного наказания за «дискредитацию армии» может быть возбуждено дело по уголовной статье, предусматривающей до 3 лет колонии.

В конце марта Останкинский районный суд венул первое административное дело на Овсянникову о «дискредитации» ВС РФ обратно в полицию.

Возвращение в РФ после акции в прямом эфире

В середине марта Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир новостей российского пропагандистского «Первого канала» с антивоенным плакатом. До этого она опубликовала видеоролик, где объяснила мотивы своей акции, назвав войну против Украины преступлением, ответственность за которое лежит на Владимире Путине.

После этого ее приговорили к административному штрафу. Она покинула Россию и начала работать c немецкой Die Welt. Недавно Овсянникова писала о завершении трехмесячного контракта с изданием.

В начале июля бывшая редактор «Первого канала» сообщила, что вынужденно возвращается в Россию, чтобы судиться с бывшим мужем за право на воспитание детей. Она рассказала, что ее бывший муж, работающий на пропагандистском RT, подал иск с требованием передать ему опеку над детьми после ее антивоенного выступления в эфире программы «Время».

Суд по семейному делу, который должен был состояться 5 июля, сразу же перенесли на сентябрь.

15 июля Марина Овсянникова вышла к Кремлю с плакатом «Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?».

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