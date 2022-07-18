Телеканал «Дождь» возобновляет вещание из-за пределов России

Телеканал «Дождь», вынужденно приостановивший вещание вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину, объявил о возобновлении эфира из-за пределов России.

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В телеграм-канала «Дождя» говорится, что телеканал возобновляет вещание 18 июля в 20:00 по московскому времени в YouTube. «Дождь» также можно будет смотреть во всех его соцсетях и в кабельных сетях. Приложение и сайт на первом этапе работать не будут, но команда «Дождя» работает и над их перезапуском.

Телеканал отмечает, что «Дождь» можно будет смотреть по телевизору в сервисе Kartina.TV и в сетях партнеров телеканала в Латвии, Литве, Эстонии, Грузии и Израиле.

Возвращение «Дождя» будет постепенным: сначала только новости и несколько авторских программ. Осенью планируются новые проекты.

Генеральный директор телеканала Наталья Синдеева в интервью изданию «Холод» говорила, что сначала канал будет вещать в ютьюбе несколько часов в день, а «большой, серьезный запуск» планируется осенью. Она также отметила, что у «Дождя» будет одна европейская компания, но с филиалами в разных странах.

Команда телеканала «Дождь» открыла новую компанию в Латвии и получила европейскую лицензию на вещание. На первом этапе студии будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В Латвии «Дождь» сотрудничает с телекомпанией TV3, в Грузии — с телекомпанией Formula.

После вынужденной приостановки эфира в марте нам удалось сохранить команду и главные принципы: как и последние 12 лет, мы будем рассказывать о событиях и явлениях без цензуры и манипуляций,

— говорится в сообщении в телеграм-канале «Дождя».

После 24 февраля 2022 года власти РФ завершили разгром оставшихся в стране независимых СМИ. Дождь вынужденно остановил вещание из России 3 марта, вскоре после полномасштабного вторжения российской армии в Украину. До этого сайт телеканала заблокировали по обвинению в распространении «фейков» о российском вторжении.

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