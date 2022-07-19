Лучшая теннисистка России сделала каминг-аут в то время, как в РФ предлагают ужесточить гомофобное законодательство

Первая ракетка России и двенадцатая ракетка в мире Дарья Касаткина 18 июля публично рассказала о своей гомосексуальности. Каминг-аут известная российская спортсменка сделала в день, когда в Госдуму РФ внесли законопроект о полном запрете на любые публичные упоминания ЛГБТ, которые власти сочтут тем, что они называют «гей-пропагандой».

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Каминг-аут Касаткина сделала в интервью спортивному блогеру Вите Кравченко, находясь в Испании. Она утвердительно ответила на вопрос о том, есть ли у нее девушка.

Теннисистка выразила свое уважение российской футболистке Надежде Карповой, тоже живущей в Испании и сделавшей недавно каминг-аут. «Я обрадовалась за нее. И не только за нее: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать», — сказала Касаткина.

«Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла», — добавила она.

На вопрос о том, когда, по ее мнению, однополые пары в России смогут ходить за руку, она ответила: «Судя по тому, как все идет, никогда».

Вчера Дарья Касаткина на своей странице в инстаграме опубликовала фотографию с фигуристкой Натальей Забияко, подписав кадр «💜». В комментариях многие выражают ей благодарность за смелость.

В РФ предлагают ввести полный запрет на т.н. «гей-пропаганду»

С 2013 года в России действует административная ответственность за то, что власти назвали «пропагандой нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних».

В 2017 году ЕСПЧ признал этот закон дискриминацией. Европейский суд постановил, что он усиливает стигматизацию и провоцирует гомофобию, что несовместимо с понятиями о равенстве, плюрализме и толерантности, присущими демократическому обществу.

Сейчас в России предлагают пойти дальше в деле запрещения открытости и толерантности к сексуальным меньшинствам. В понедельник в Госдуму РФ ряд депутатов внесли законопроект о полном запрете т.н. «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». То есть о запрете на упоминания об ЛГБТ не только среди детей, но и среди взрослых.

Авторы предложили изменить закон «Об информации». Сейчас, по этому закону, в РФ запрещено распространять пропаганду войны, разжигания национальной, расовой или религиозной ненависти. Авторы законопроекта предлагают добавить в этот список «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», которые, по их мнению, представляют не меньшую общественную опасность, чем «пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения».

Они предлагают запретить выдачу прокатного удостоверения фильмам, «допускающим пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений», а также запретить такие материалы в СМИ.

Примут ли этот законопроект?

Среди инициаторов этого законопроекта — депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» и ни одного представителя «Единой России». Хотя еще раньше о похожих законодательных намерениях говорили в партии большинства.

8 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил «ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», не пояснив, что он под этим понимает. Через несколько дней единоросс Александр Хинштейн заявил, что поддерживает эту идею.

Хинштейн отметил, что «соответствующие инициативы ещё ранее начали прорабатываться Комитетом ГД по информполитике», который он возглавляет.

Хинштейн, в частности, предлагал распространить запрет на т.н. «пропаганду нетрадиционных ценностей» на все население РФ «в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах», ввести административную ответственность за распространение такой информации.

Он добавил, что «предварительно эти инициативы уже проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой». «В осеннюю сессию будем готовы провести их открытое обсуждение», — заявил Хинштейн.

Это может указывать на то, что единороссы могут выступить с альтернативной законодательной инициативой, а внесенный 18 июля законопроект может быть «отодвинут». Последний в значительной степени отличается от того, что предлагал представитель «Единой России».

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