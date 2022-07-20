Петр Парпулов вышел из колонии. Он отбывал срок по статье о госизмене и тяжело заболел в тюрьме

Петр Парпулов с дочерью Юлией сразу после освобождения — на выходе из Тамбовской ИК №1, 20 июля 2022 года.

Петр Парпулов, авиадиспетчер из Сочи, которого в 2016 году приговорили к 12 годам заключения по статье о госизмене, вышел на свободу. Накануне Тамбовский областной суд утвердил решение Октябрьского районного суда Тамбова от 26 мая об освобождении 66-летнего Парпулова. В колонии у него было диагностировано сразу несколько онкологических заболеваний.

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Об освобождении Петра Парпулова RFI рассказала его дочь Юлия. Она сообщила, что прямо сейчас вместе с отцом отправляется в Москву, где он ляжет в больницу на операцию. «Он слаб, но держится», — говорит Юлия Парпулова.

Сочинский авиадиспетчер Петр Парпулов был арестован в начале марта 2014 года, сразу после окончания Олимпиады. Ему предъявили обвинение в государственной измене и в 2016 году приговорили к 12 годам колонии.

Парпулову вменили то, что в 2010 году он, находясь в гостях у родственников в Тбилиси, передал жителю Грузии некие сведения о перемещении вертолетов Министерства обороны России. Эти сведения якобы составляли государственную тайну. При этом авиадиспетчер не имел доступа к гостайне, дело расследовалось под грифом «секретно», а сам Петр Парпулов так до конца и не узнал, в чем именно его обвиняют.

Русская служба RFI подробно рассказывала историю Петра Парпулова в этом репортаже: ►► «Папа, держись и бейся до последнего»

В 2019 году у Петра Парпулова, у которого еще до ареста было множество проблем со здоровьем, были выявлены первые опухоли. В течение двух лет — из-за ковидных ограничений в российских пенитенциарных учреждениях — авиадиспетчер не мог получить доступ к нужным медикаментам и пройти диагностику. В 2021 году у него выявили новые образования.

С января 2022 года судебные разбирательства об освобождении Петра Парпулова по состоянию здоровья не менее восьми раз переносились под разными предлогами: в частности, дважды заседания откладывали в связи со звонками о минировании суда, один раз суд перенесли из-за возникших проблем с видеосвязью, в середине мая онколог просто не явился на заседание в назначенный день.

26 мая Октябрьский районный суд Тамбова все же удовлетворил ходатайство Петра Парпулова об освобождении. Однако прокуратура обжаловала решение суда, заявив, что медицинские диагнозы являются недостаточным основанием для освобождения.

19 июля Тамбовский облсуд утвердил решение Октябрьского районного суда Тамбова, и 20 июля Петр Парпулов вышел на свободу.

В комментарии «Ъ» глава юридической службы фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова отмечала, что российские суды «удовлетворяют менее половины ходатайств по ст. 81 УК РФ». При этом, по ее словам, «речь идет о случаях, когда человек уже, по сути, при смерти». «Четверть заключенных не доживают до вступления решения об освобождении в силу»— говорит эксперт.

19 июля в Новосибирске простились с доктором физико-математических наук НГУ Дмитрием Колкером, которого ФСБ также обвинила в госизмене. У 54-летнего ученого была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Он умер в ночь на второе июля после того, как его арестовали прямо в клинике и отправили в Москву в СИЗО «Лефортово».

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