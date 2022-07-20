Сирия, зерно и энергетика: что Владимир Путин обсуждал в Тегеране с лидерами Ирана и Турции

Во вторник, 19 июля, президент России Владимир Путин отправился с визитом в Иран. Он принял участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, провел двусторонние переговоры с каждым из лидеров, встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи и ответил на вопросы журналистов. Нынешний визит — вторая заграничная поездка российского лидера с 24 февраля: до этого, в июне, он посетил Туркменистан и Таджикистан.

Реклама Читать далее

Сообщалось, что в поездке в Тегеран российского президента сопровождали вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, спецпредставитель по Ближнему Востоку Михаил Богданов, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и спецпредставитель по Сирии Александр Лаврентьев.

Путин прибыл в Тегеран на трехстороннюю встречу, 19 июля 2022 via REUTERS - SPUTNIK

Заявленная повестка

Отвечая 13 июля на вопрос журналистов о том, будет ли военный конфликт в Украине обсуждаться во время визита президента Путина, министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан очертил периметр тем для переговоров и повторил позицию Тегерана касательно военных действий в Украине:

«Это будет трехсторонний саммит в астанинском формате. Это первый очный саммит за последние три года. Будут обсуждаться такие важные вопросы, как возвращение сирийских беженцев в свою страну, санкции против Сирии и возможность проведения турецких военных операций в приграничной зоне для борьбы с терроризмом. Президент Раиси встречался с президентом Путиным в Туркменистане две недели назад и сказал ему, что хотя Иран понимает корни войны, он по-прежнему выступает против конфликта. Мы безусловно воспользуемся присутствием президента Путина, чтобы продолдить прилагать усилия для достижения прекращения огня в Украине», — Хосейн-Амир Абдоллахиан в интервью La Repubblica.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже рассказывал, что Путин проведет встречи с Али Хаменеи, с президентами Раиси и Эрдоганом. По его словам, на встречах должны были обсуждаться «в первую очередь торгово-экономические связи и с Ираном, и с Турцией» и «перспективы и все модальности продолжения политического диалога и с Ираном, и с Турцией». «Это хорошая возможность обсудить региональные и международные проблемы», — говорил Песков, отмечая, что «есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций». Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в ходе визита в Иран также будет обсуждаться вопрос вывоза украинского зерна.

Тему закупок иранских беспилотников, упоминавшихся Белым домом, по словам Пескова, обсуждать не планировалось.

Торгово-энергетическое сотрудничество

По словам Владимира Путина, за полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40%. В заявлении по итогам переговоров он отметил, что в ходе встречи с Раиси особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в сферах энергетики, промышленности и транспорта, кроме того, стороны условились об «активизации использования» национальных валют в расчётах между странами.

На фоне визита российского президента России в Тегеран «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания NIOC подписали соглашение о взаимопонимании и заключили сделку на 40 млрд долларов. Соглашение предполагает в том числе разработку месторождений — двух газовых и шести нефтяных.

►«Газпром» уведомил европейских импортеров газа о форс-мажоре

18 июля «Газпром» уведомил немецкие компании Uniper и RWE, импортирующие российский газ, о форс-мажорных обстоятельствах при поставках. Владимир Путин в Тегеране заверил журналистов, что российская корпорация будет в полном объёме выполнять свои обязательства. «То, что наши партнёры перекладывают свои ошибки или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на «Газпром», это не имеет под собой никаких оснований», — прокомментировал он.

Российский лидер также заявил, что пока «Газпром» пока не получил официальных документов касательно турбины для «Северного потока—1» будет скоро возвращена в Россию из Канады. При этом он уточнил, что «Газпром» должен понимать юридический статус это машины, знать, находится ли она под санкциями.

Закупка беспилотников

Чуть менее, чем за неделю до визита Путина в Иран, советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что, по данным американской разведки, Тегеран собирается поставить России до нескольких сотен беспилотников, включая боевые дроны.

►США: Иран собирается поставить России сотни беспилотников

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сказал, что технологическое сотрудничество РФ и Ирана предшествует войне в Украине, и «в последнее время не случилось никаких особых изменений». О беспилотниках в публикации на сайте МИД Ирана не упоминалось. Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявлял, что у Ирана есть соглашения с Россией в сфере обороны, но он не станет помогать ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт на территории Украины. Как подчеркивает глава иранского внешнеполитического ведомства, с начала военных действий в Украине Тегеран призывал найти решение путем переговоров, в дальнейшем он намерен продолжать прикладывать усилия для деэскалации.

По итогам переговоров не было сделано никаких заявлений касательно передачи какого-либо оружия от Ирана России. Помощник президента России Ушаков заявил, что Владимир Путин не обсуждал покупку иранских дронов ни с аятоллой Хаменеи, ни с президентом Раиси.

Вывоз украинского зерна

18 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью украинскому Forbes, в котором прокомментировал стамбульские переговоры о разблокировке морских путей для вывоза украинского зерна. По словам Кулебы, осталось решить проблемы, связанные с логистикой и безопасностью. «Вчера делегации и переговорные команды в значительной степени сняли эти вопросы. Теперь это все нужно положить на бумагу», — сказал министр.

►Первые иностранные суда зашли в украинские порты для вывоза зерна

Переговоры ведутся между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций о вывозе по Черному морю около 20 миллионов тонн зерна, заблокированного в украинских элеваторах из-за российского наступления. В министерстве обороны Турции заявляли, что стороны договорились об обеспечении безопасности маршрутов перевозки, а встреча в Тегеране может позволить продвинуться дальше в обсуждениях способов транспортировки зерна или даже зафиксировать договоренности документально.

Вечером, 19 июля, стороны отметили, что остались довольны результатом переговоров. Путин поблагодарил Эрдогана за «посреднические усилия, за предоставление турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Чёрное море». По его словам, Москва надеется что в свою очередь будут сняты ограничения на вывоз российского зерна:

«Но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно, мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Об этом мы договаривались изначально с международными организациями. Они взяли на себя труд всё это запакетировать. Никто не возражал до сих пор, в том числе и наши американские партнёры. Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время», — приводит слова президента РФ сайт Кремля.

Сирийский вопрос и турецкая операция

Трехсторонний саммит в Тегеране был заявлен как встреча в Астанинском формате для содействия сирийскому урегулированию. Напомним, в сирийском конфликте Иран и Россия поддерживают Башара Асада, а Турция — повстанцев.

В заявлении по итогам переговоров отмечается, что стороны продолжат регулярные международные консультации под эгидой Астанинского формата. В этих консультациях также участвуют представители различных сирийских сил, ООН и государства-наблюдатели – Иордания, Ирак и Ливан. Предполагается, что следующие консультации пройдут до конца этого года. Ожидается, что следующий трехсторонний саммит с участием Турции и Ирана пройдет в России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Тегеране, 19 июля 2022 via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Президент Эрдоган отметил, что ожидает от иранских и российских коллег поддержки в борьбе с терроризмом. Лидеры подтвердили решимость сотрудничать в этой сфере.

Эрдоган прибыл в Иран в понедельник, 18 июля, и к трехсторонней встрече провел ряд двусторонних переговоров, в ходе которых, как сообщает AFP, иранская сторона высказалась против проведения турецкой операции на севере Сирии. Турция стремится создать на границе с Сирией 30-километровую «зону безопасности» и надеется получить от Ирана и России разрешение для проведения новой операции на северо-западе Сирии. Турецкая армия, за период с 2016 по 2019 год провела три крупные операции на сирийской территории. Новая операция, по плану Анкары, планируется в отношении двух населенных пунктов — Манбиджа и Тель-Рифата, находящихся под контролем Отрядов народной защиты курдского ополчения. Турция обвиняет его в связях с Рабочей партией Курдистана.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН согласился на шесть месяцев разрешить трансграничные поставки помощи в районы Сирии, находящиеся под контролем повстанческих сил. Ранее Россия не поддержала предложение о продлении этих поставок на год.

«Есть разные подходы к организации этой гуманитарной помощи. Мы всегда исходили из того, что она должна быть организована таким образом, чтобы соответствовала полностью международному гуманитарному праву. Это предполагает, что вся гуманитарная помощь должна идти через официальные власти Сирии, через Дамаск. Но мы согласились на полугодовое продление существующего порядка, в том числе для доставок в Идлибскую зону, именно для того, чтобы взять ещё дополнительное время для согласования позиций», — объяснил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Иранский ядерный вопрос

Встреча лидеров Ирана, Турции и России состоялась через несколько дней после поездки президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку, в ходе которой он посетил Израиль и Саудовскую Аравию. В четверг, 14 июля, в ходе поездки в Израиль, Байден с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом подписал пакт о безопасности, обязывающий США не позволять Ирану обзавестись ядерным оружием. В понедельник, 18 июля, несколько представителей иранских властей заявили, что Тегеран обладает техническими возможностями для создания ядерного оружия.

Россия включена в начавшиеся более года назад переговоры касательно возобновления действия международного соглашения 2015 года по иранской ядерной программе, которое позволило бы снять санкции с Ирана в обмен на ограничения ядерной деятельности. По это причине одной из задач Эбрахима Раиси было заручиться поддержкой российского коллеги для возобновления диалога о «ядерной сделке» с западными странами.

Владимир Путин заявил, что российская сторона считает важным продолжать усилия для сохранения сделки. «Кроме того, полагаем необходимым, чтобы в случае восстановления совместного плана всем его участникам гарантировались равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества в любых областях и без какой-либо дискриминации», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться