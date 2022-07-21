Прекращено уголовное дело о публичном оправдании терроризма против блогера Юрия Хованского

Второй Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга на выездном заседании прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма. Основанием для прекращения дела против Хованского стало истечение срока давности.

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Уголовное дело против блогера Юрия Хованского, на YouTube-канал которого было подписано более четырех миллионов человек, возбудили летом 2021 года. Он был задержан оперативниками у себя дома и помещен в СИЗО "Кресты" г. Санкт-Петербурга. Поводом для возбуждения уголовного дела о публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ) стала песня, которую блогер исполнил во время одного из своих стримов. Текст песни о теракте на мюзикле «Норд-Ост», совершенном в 2002 году, содержал нецензурную лексику. Блогер не записывал песню и не размещал ее на своем канале, но некоторые фрагменты стрима попали в интернет.

Несмотря на то, что блогер принес извинения и назвал произошедшее «ужасной ошибкой», частично признал вину, он провел в петербургском СИЗО «Кресты» семь месяцев. Защита блогера обратилась в ЕСПЧ с жалобой на «необоснованное лишение свободы» и 29 декабря 2021 года мера пресечения для Хованского была изменена. Его выпустили из СИЗО, но вынесли запрет на определенные действия, в частности, на использование интернета. На обращение блогера к суду весной 2022 года отменить этот запрет, суд отказал.

Правозащитник и глава международной ассоциации «Агора», Павел Чиков, объясняет прекращение уголовного дела против блогера тем, что «на протяжении всего следствия защита настаивала на неверной квалификации, и, в итоге, адвокатам удалось доказать, что блогер исполнил песню в 2012 году», тогда как следствие настаивало на 2018-м. Защита представила в суде доказательства точной даты исполнения песни в стриме — 2012 год. В 2012 году подобные действия подпадали под часть 1 статьи 205.2 УК РФ, относящейся к преступлениям средней тяжести и имеющей срок давности привлечения к ответственности шесть лет.

Это и стало решающим фактором в закрытии уголовного дела против Хованского, так как антитеррористическое законодательство между 2012 и 2018 годами было значительно ужесточено.

«В итоге уголовное дело было переквалифицировано на менее тяжкое и направлено в суд. Сегодня суд уголовное преследование прекратил. Прекращение уголовного преследования Юрия Хованского является основанием для исключения его из Перечня экстремистов и террористов. <> Поздравления принимает адвокат Александр Передрук»,

— написал Павел Чиков в своем телеграм-канале.

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