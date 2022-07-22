В России грозят закрыть агентство «Сохнут», помогающее с репатриацией в Израиль

Российский минюст требует ликвидировать в стране агентство «Сохнут», помогающее с репатриацией в Израиль. Израиль отправит в Россию правительственную делегацию для улаживания вопроса.

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«Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретеря Басманного суда Москвы сообщил, что московское управление министерства юстиции просит ликвидировать российское представительство Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»), помогающего репатриантам.

В Басманном суде сообщили, что 28 июля пройдет «досудебная подготовка» по этому делу, после которой назначат судебное заседание, отмечает РБК.

Агентство «Сохнут», образованное в 1929 году, работает во всем мире. Основа его деятельности — помощь с репатриацией в Израиль. Агентство «Сохнут» начало работу на территории СССР в 1989 году, за два года до открытия израильского посольства в Москве. На сайте агенства говорится, что сегодня оно имеет целый ряд представительств в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

5 июля The Jerusalem Post написала, что правительство РФ потребовало от агенства «Сохнут» прекратить деятельность в стране. По данным издания, требование в Еврейское агентство направило российское министерство юстиции по почте. В «Сохнут» подтвердили, что получили письмо, отметив, что «иногда требуется вносить некоторые коррективы по требованию (российских) властей».

Тем не менее в беседе с РБК представитель агентства тогда отметил, что требования о немедленном прекращении работы подразделения «Сохнут» не поступало.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, комментируя информацию об угрозе закрытия «Сохнут» в России, говорил тогда, что не думает, что такое может произойти. Он сказал, что Россия и Израиль находятся в хороших межгосударственных отношениях, и у России много интересов в Израиле.

Накануне в интервью радиостанции «Говорит Москва» Каннер выразил надежду, что суд не утвердит требование минюста о ликвидации. «Это не первый случай. В России были, назовем простым словом, „наезды“ на эту организацию. В советское время она была запрещена вообще. Я считаю, что это негативный ход развития событий. Я думал, что ситуация будет урегулирована. Будем ждать решения суда. Может, суд прислушается к каким-то здравым аргументам», — сказал президент Российского еврейского конгренсса.

Он не исключил, что эта проблема может быть урегулирована и на межгосударственном уровне. «„Сохнут“ — это полугосударственная организация, которая очень тесно связана с Израилем. Поэтому это будет урегулироваться или на уровне межгосударственных отношений, или как-то еще», — сказал он.

В чем российские власти обвиняют «Сохнут»?

Минюст считает, что «Сохнут» нарушал российское законодательство в своей работе, сказали в Басманном суде российским СМИ. Других объяснений или уточнений не привели.

Источник The Jerusalem Post среди высокопоставленных дипломатов утверждал, что российские власти обвиняют «Сохнут» в «незаконном сборе данных о российских гражданах».

NEWSru.co.il пишет, что, по информации израильского 13-го канала, Россия передала в Израиль документ, в котором обвиняет «Сохнут» в приоритетном вывозе квалифицированных специалистов. По данным СМИ, там говорится, что агентство «отдает предпочтение репатриации граждан России, занятых научной деятельностью и предпринимательством», что наносит урон научному потенциалу и предпринимательству в РФ.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что требование минюста о ликвидации Еврейского агентства «не связано с „утечкой мозгов“».

Израиль отправит в Россию правительственную делегацию

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел по вопросу работы «Сохнут» в России оперативное совещание с сотрудниками МИД и СНБ. По итогам встречи было решено направить в Россию межминистерскую делегацию для урегулирования ситуации с Еврейским агентством, пишет NEWSru.co.il.

В состав делегации войдут представители офиса главы правительства, министерств иностранных дел, юстиции, а также алии (репатриации) и интеграции.

«Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность Еврейского агентства не остановилась», — заявил Яир Лапид.

Требование о ликвидации «Сохнут» поступило в момент роста напряженности между Россией и Израилем относительно позиции Израиля по российско-украинской войне, пишет израильская пресса. Наблюдатели не исключают, что Россия может использовать угрозы закрытия Еврейского агентства в качестве способа давления на Израиль.

Отмечается, что в случае закрытия «Сохнут» возможности по репатриации из России в Израиль могут быть серьезно подорваны. Тысячи человек уже завершили оформление документов и ждут возможности вылететь, отмечает The Jerusalem Post. В еврейской общине России в разговоре с газетой сказали, что чувствуют, что в России опускается «железный занавес», и боятся, что не смогут уехать.

В Израиле говорили, что после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, число желающих репатриироваться из РФ выросло.

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