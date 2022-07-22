ЕС запретил операции с российским золотом и ввел санкции против Делимханова, Безрукова, Машкова, Собянина и других

Евросоюз ввел новые ограничения в отношении России из-за военного вторжения в Украину. Под санкции попали в частности российское золото и «Сбербанк». В санкционном списке — депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова и другие.

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Новый пакет европейских санкций запрещает прямые и непрямые операции с российским золотом, продажу которого в ЕС называют важнейшим для России экспортом после энергоносителей.

Согласно документу, опубликованному в Официальном вестнике Евросоюза, ЕС расширяет список контролируемых товаров, «которые могут способствовать военному или технологическому совершествованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности».

Расширяется запрет на прием депозитов у физических лиц и организаций, учрежденных в третьих странах и в основном контролируемых россиянами или людьми, проживающими в РФ.

Кроме того, под санкции попали еще 57 физических и юридических лиц. Среди них заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и его братья.

Отмечается, что Адам Делимханов и два его брата — Шарип и Алибек — попали под санкции за непосредственное участие в войне против Украине. Адам Делимханов отвечал за размещение чеченских войск в Донбассе, «руководил осадой Мариуполя» и «лично был вовлечен в подготовку нападений с начала российской агрессивной войны против Украины», говорится в документе.

Его братья Шарип Делимханов, возглавляющий Росгвардию в Чечне, и Алибек Делимханов, заместитель командующего Северокавказского округа войск нацгвардии, отвечали «за командование чеченскими силами в ходе российской агрессивной войны против Украины, включая Киевскую область и Донбасс», отмечают в ЕС.

Новые ограничительны меры введены против «Сбербанка». Европейский санкционный список пополнили также мотоклуб «Ночные волки» и его глава Александр Залдостанов, движение «Юнармия», актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Отмечается, что Львова-Белова — одна из самых вовлеченных в процесс незаконного вывоза украинских детей в Россию и их усыновления российскими семьями.

В ЕС отмечают, что Сергей Безруков «распрострянял пропаганду в поддержку российской агрессивной войны против Украины, поддерживал российское вторжение в Украину в ходе выступлений перед российскими солдатами, принимавшими участие в войне, и детьми из сепаратистских так называемых „республик“ Донбасса». Кроме того, он публично поддержал незаконную аннексию Крыма.

Что касаестя Владимира Машкова, в ЕС указывают, что он «активно поддержал российскую агрессивную войну против Украины», а также поддержал аннексию Крыма и признание «ДНР» и «ЛНР» Россией. В документе отмечается, что Машков участвовал в пропагандистком митинге в Лужниках 18 марта и «установил военный символ „Z“ на фасад московского театра Олега Табакова».

При этом ЕС выводит из-под санкций сделки с некоторыми государственными компаниями, занимающимися экспортом сельскохозяйственной продукции, а также транспортировкой нефти в третьи страны. Отмечается, что это делаетсядля обеспечения продовольственной и энергетической безопасности в мире.

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