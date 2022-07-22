Против новосибирской депутатки Хельги Пироговой возбудили уголовное дело о «фейках» про армию

Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело против депутата Хельги Пироговой за распространение «заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Об этом в пятницу, 22 июля, сообщается на сайте Следственного комитета.

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Поручение «незамедлительно» возбудить дело дал лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сообщение о возбуждении дела появилось уже спустя 38 минут после новости о распоряжении Бастрыкина. Дело возбуждено по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

«Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета. Других подробностей ведомство не приводит. Дело взял под личный контроль руководитель регионального Следственного комитета Виталий Зарипов. Сама Пирогова сообщила, что ее никто не уведомлял о возбуждении дела.

Поводом для преследования стал твит Пироговой о похоронах убитых в Украине военных из Новосибирской области. Позже депутатка удалила свой твит, посчитав его «слишком эмоциональным». Высказывание Пироговой осудил первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По данным издания «Тайга.инфо», донос на Пирогову написали несколько депутатов заксобрания Новосибирской области из ЛДПР и горсовета Новосибирска (в том числе из фракции «Единая Россия»).

Пирогову задержали в ночь на 22 июля на выходе из бара, где проходил благотворительный аукцион на оплату штрафов за январские акции протеста. Спустя несколько часов ее отпустили, составив административный протокол по статье 20.3.3 о «дискредитации Вооруженных сил РФ». Как сообщили соратники Пироговой, она находится на четвертом месяце беременности.

Хельга Пирогова была избрана депутатом городского совета Новосибирска в 2020 году, выдвинувшись от оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020», инициированной главой местного штаба Алексея Навального Сергеем Бойко. Сам Бойко был вынужден покинуть Россию в ноябре 2021 года из-за начавшихся преследований соратников Алексея Навального. В марте 2022 года Пирогова пришла на заседание горсовета в синей вышитой сорочке и венке из подсолнухов в знак протеста против вторжения России в Украину.

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