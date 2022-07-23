«В Бурятии война никого не обошла стороной»: Александра Гармажапова о тех, кто больше не хочет воевать

Интервью

Согласно открытым источникам, среди российских регионов Бурятия на втором месте по числу погибших российских военных в Украине. Журналистка Александра Гармажапова вместе с единомышленниками создала антивоенный фонд «Свободная Бурятия», который помогает российским контрактникам вернуться домой. В интервью RFI Александра рассказала о том, что происходит с отказниками, которые пытаются расторгнуть контракт с Минобороны РФ, о том, как сегодня внутри Бурятии меняется отношение к развязанной Россией войне и как в Украине постепенно начинают по-другому смотреть на бурят, а также о прекрасной России будущего.

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RFI: Что известно о судьбе как минимум десяти российских отказников, которых командование заперло в гараже? Сообщалось, что их планируют поместить в СИЗО-1 Луганской области.

Александра Гармажапова: Они не выходили на связь уже несколько суток. Я зашла на страницу Ильи Каминского, который первым выступил и открыто сказал о том, что их держат [взаперти]. Последний раз он был в сети 17 июля. Как раз тогда у нас с ним прервалась связь.

15 июля Александра Гармажапова опубликовала в своем инстаграме видеообращение матери российского военнослужащего Ильи Каминского, которому командование отказывает в расторжении контракта. Ефрейтор российской армии Илья Каминский сообщил «Настоящему времени», что как минимум десятерых солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ, которые отказались воевать, командование заперло в гараже. Он рассказал, что написал около 20 рапортов об увольнении, но ни один из них не был принят. Военнослужащий также сообщил, что командование угрожает отправить отказников в СИЗО.



Родственницы этих военнослужащих написали совместное письмо, в котором они обратились в военную прокуратуру, Минобороны и другие инстанции с просьбой решить этот вопрос. В частности, они ссылаются на Конституцию РФ, где сказано, что в России запрещен принудительный труд, однако женщины указывают, что их родным угрожают смертью, потому что те хотят расторгнуть контракт с Минобороны РФ и не желают дальше продолжать военную службу. Письмо подписали родственницы тех военнослужащих, которые рассказали об угрозах со стороны командования.

Речь идет об аудиозаписи, которую вы передали «Медиазоне»?

Да. Мне было очень важно, чтобы они опубликовали сообщение, но не публиковали саму запись, потому что на ней можно идентифицировать голоса каждого. Нам было принципиально не поставить их в уязвимое положение. По той же причине мы довольно долго согласовывали обращение родственниц военнослужащих, чтобы никого не подставить и не усложнить им жизнь. Наша задача в том, чтобы они вернулись домой, а не остались там.

Я предполагаю, что отказники находятся в этом СИЗО без связи. Наш опыт говорит о том, что они выявляют самых упертых. Как рассказывал сам Илья Каминский, вместе с ним рапорт об увольнении написали 78 человек. Когда на них начали оказывать психологическое давление, чуть меньше половины отказались от рапорта. Тех, кто настаивал на расторжении, было чуть больше половины. Начался второй этап давления, и тех, кто продолжал настаивать, было уже чуть меньше половины. Их разделили по группам по 10 человек и говорили: «Первую группу мы уже повезли в СИЗО Луганска, и пока они ехали в автобусе, они уже передумали отказываться от своих контрактов и захотели на передовую». На них давили психологически, обещали, что отправят на передовую на верную смерть. Когда они в ответ говорили, что это незаконно и они будут судиться — там еще были такие наивные ребята — им сказали: «Можете попытаться, суды у нас еще никто не выигрывал».

Журналисты «Верстки» подсчитали, что с 24 февраля как минимум 1 793 российских военнослужащих отказались от участия в боевых действиях в Украине, из них не менее 170 человек из Бурятии. Как пишет издание, командование РФ формирует общий центр для отказников в Брянке в оккупированной Луганской области. В этом центре, по данным на 21 июля, насильно удерживают не менее 234 военнослужащих. Родственники российских военных рассказали «Вёрстке», что солдат держат «в подвалах и других закрытых и охраняемых помещениях» и оказывают на них давление, чтобы заставить их продолжить воевать.



Как вам кажется, почему такое сильное давление оказывается на тех, кто пытается расторгнуть контракт? Некому воевать? Или командование боится, что это станет массовым явлением?

Я думаю, что уже некому воевать. Они действительно рассчитывали на блицкриг. Многим контрактникам говорили, что украинцы не будут им оказывать сопротивления, что будет, как в Крыму. Кого-то вообще обманом затащили туда, сказав, что это — учения. Украинцы оказали ожесточенное сопротивление, на что Россия не рассчитывала. Здесь тоже имперская история — это же было отношение сверху вниз к украинцам. Что какие-то украинцы будут упираться? А тут получилось, что они уперлись.

Я знаю одного контрактника, который расторг контракт еще в апреле, и он говорил сознательно: «Я не хочу быть оккупантом». Он объяснил, что сталкивался с расизмом и ксенофобией, когда жил в Москве, и не понимает, что Россия денацифицирует в Украине. По его словам, многие его товарищи [по армии] тоже не понимали, что они делают в Украине. У ребят, которые расторгают контракты сейчас, не настолько осознанная позиция. Во многом это просто объясняется усталостью, потому что война длится уже пятый месяц. Во-вторых, многие говорят об отношении к ним командиров как к какому-то отребью: с ними не церемонятся, на них постоянно кричат, им не дают отдыхать, у них нет достаточного обмундирования. В основном, отмечают производственные моменты. Но рапорты пишут, как правило, стандартно: «В связи с возникновением у меня антивоенных убеждений прошу уволить меня из рядов…».

Потому что это единственный легальный способ быстро покинуть армию?

Как теперь выясняется, быстро покинуть армию никому не дают. Об угрозах, которые поступают сейчас Илье Каминскому и его товарищам, мы уже слышали давно. Уголовные дела, гауптвахты или, например, у человека завершается контракт, а ему говорят, что он автоматически продлевается.

Те, кто прибыл в Бурятию 9 июля (9 июля фонд «Свободная Бурятия» сообщил о возвращении из Украины 150 военных из Бурятии, которые отказались воевать. — RFI) — это были действительно самые упертые. Те, кто стоял на своем. Свою роль сыграло обращение их жен. В этом обращении они говорили, что их мужья «истощены морально и физически» и просили «заменить» на каких-то других военнослужащих.

Жёны бурятских военных обратились к главе республики Алексею Цыденову. Они просят вернуть домой их мужей, которые с января находятся в Украине.



Источник: vera_partilkhaeva pic.twitter.com/OIbWm170BI — Люди Байкала (@BaikalPeople) June 28, 2022

Конечно, формулировка «заменить» использовалась в условиях военной цензуры. К тому моменту их мужья уже написали рапорты о расторжении контрактов. Но женщины использовали эту формулировку, что осложнило ситуацию. Военные должны были лететь домой, их должны были бортом отправить, но появилось это обращение, и их задержали дополнительно. Начались разборки, почему так произошло, чья жена додумалась сделать такое видеообращение. В итоге их все-таки вернули, потому что они стояли на своем. И последствий ни для этих военнослужащих, ни для их жен не было, что очень важно.

Как вам кажется, в самой Бурятии у людей меняется отношение к тому, что происходит? Насколько сильна поддержка войны?

Сначала казалось, что война где-то далеко. На сегодняшний день, по нашим последним подсчетам, в Украине погибли 275 военнослужащих из Бурятии. У нас есть аналитический отдел в лице Марии Вьюшковой, которая фиксирует смертность по открытым источникам. Это уже такая ситуация, когда война никого не обошла стороной. Человек знает: в Украине погиб брат моей знакомой, в Украине погиб мальчик, который учился на пару лет младше, чем я и т. д. Население в республике меньше миллиона, и все через одного – через двух знают кого-то, кто погиб или был ранен. Это означает, что война уже здесь.

Во-вторых, у многих стали появляться вопросы: а за что мы там воюем? Эти 275 смертей — за что? У украинцев есть четкая цель: они защищают свои дома. Их мотивация бесспорна. А в ситуации с Россией, получилось так, что по одной из версий, мы боремся за русский мир, по второй — мы денацифицируем Украину, по третьей, как сказали власти Чечни, это джихад — «мы боремся за величие Аллаха», по четвертой — кремлевская пропаганда использует бабушку с красным советским флагом.

Я считаю, что Кремль выстрелил себе в ногу. При тех проблемах с расизмом и ксенофобией, которые есть в самой России, обозначить своей целью денацификацию Украины, было, конечно, несколько странно. Люди, в том числе буряты, которые сталкиваются с дискриминацией, с расизмом, с ксенофобией — если это, в целом, привычное явление для России — сейчас реагируют на это по-другому. Они смотрят на это сквозь призму того, что официально Россия денацифицирует Украину. Россия объявила себя главным мировым антифашистом.

Активисты фонда «Свободная Бурятия» на антивоенной акции в Сан-Франциско. © DR

Ведущий мероприятий из Иркутска Батор Дамдинов опубликовал в своем инстаграме возмущенную сторис, где рассказывал, как он катался то ли на роликах, то ли на самокате, и из проезжавшей мимо машины высунулась женщина и сказала ему: «е…й (нехороший) бурят». В своей сторис он возмущался: за что воюют и погибают в Украине наши ребята, если нас здесь так называют?

Недавно похожая история произошла с владелицей салона красоты из Бурятии Герой Мархасаевой, девушкой абсолютно аполитичной. Она путешествовала по России и в Воронеже не смогла посуточно снять квартиру. Ей сказали: «азиатов и бурят не пускаем». Она написала в своей сторис: «Пусть защищают свои земли сами. У меня теперь много вопросов».

То есть происходит осознание?

Приходит осознание, да. В Бурятии в автобусах висят объявления с призывом на войну: «Стране нужны герои». Кто-то из моих подписчиков очень точно заметил: «А что, из Москвы герои не нужны?».

Почему, по-вашему, Бурятия заняла в этой войне отдельное место? При том, что в Украине воют и тувинцы, и дагестанцы, и осетины — выходцы из бедных регионов России.

Мне тоже было интересно, как удивляются, в том числе украинские журналисты, когда слышат фамилии бурятских военнослужащих, которые требуют расторгнуть им контракты. Там есть бурятские фамилии, но есть вполне себе русские. Мы не устаем повторять: в Бурятии буряты составляют меньшинство — 30%. У нас сложилось такое впечатление, что в Украине бурятами называют всех неславян. То есть [в представлении обывателей] там есть русские, буряты и чеченцы.

История давняя. Тут можно в очередной раз «поблагодарить» Владимира Путина. До 2015 года у бурят с украинцами никаких проблем не было. Даже премьер-министром в Украине при Викторе Ющенко был этнический бурят Юрий Ехануров. Он, кстати, два года был министром обороны Украины — по нынешним временам звучит иронично. В 2015 году Владимир Путин под видом донецких ополченцев стал отправлять [в Украину] военнослужащих из России. Журналист Илья Барабанов, который тогда работал в «Коммерсанте», написал текст, в котором он общается с местным населением на Донбассе:

В какой-то момент можно и правда решить, что на войну с «хунтой» поднялись исключительно местные, но потом кто-то проговаривается: — За тем терриконом буряты стоят. — А что за буряты? — Ну... Донбасские индейцы.

Таким образом получилось, что в Украине запомнили бурят. Потом в «Новой газете» вышло интервью с Доржи Батомункуевым, 20-летним танкистом, который горел в танке. В нем Батомункуев произнес такую фразу о Владимире Путине:

Очень, конечно, интересный человек. И хитрый, и «введем-не введем». «Нет тут войск», — говорит всему миру. А сам нас по-быстрому: «Давай-давай».

Затем в дело вступил Кремль. Кремлевское движение «Сеть» опубликовало видео под названием «Обращение боевых бурят Путина к перепуганному народу Украины». В нем несколько молодых людей, этнических бурят, обратились к народу Украины, заявив, что «экономика Украины летит в промежность Кончиты Вурст», и признались в любви к президенту Путину. Видео очень быстро стало вирусным. Впоследствии мы нашли девушку, которая произнесла фразу «Мы любим нашего президента Путина». Характерно, что сейчас эта девушка по имени Алтана живет в Германии. Она сказала, что ей стыдно за это видео. Она снялась в этом ролике в возрасте 16 лет и тогда совсем не разбиралась в политике, а за съемки ей заплатили.

Кадр из ролика «Боевых бурят Путина». На фото — Алтана, которая снялась в видео, когда ей было 16 лет, и сейчас живет в Германии. © DR

С этого момента появился отвратительный ярлык «боевые буряты Путина». А дальше случилось вот что. Первыми в самое пекло войны, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля, опять кинули бурят. Мы исходим из того, что, возможно, бурят не было жалко, как не особо ценный генофонд. Стопроцентно мы можем утверждать, что самые большие потери буряты несли в первые дни войны. Тут сложился паззл. Украинцы помнили «боевых бурят Путина», и тут они снова видят бурят. Вы их реакцию примерно понимаете. Ну, а потом мы поняли, что они всех называют бурятами. Например, в Буче свой телефон потерял российский военнослужащий по фамилии Захаров. В СМИ писали, что это — бурят, участвовавший в зверствах, но Захаров оказался якутом.

Уже объявлены первые подозреваемые украинской стороной в изнасилованиях, и мы до сих пор не услышали ни одной бурятской фамилии. Хотя тот же Александр Невзоров ранее говорил: «почему в Украину не поедет Маша Захарова удовлетворять роту бурят, им же все равно кого насиловать».

Буряты составляют всего 0,3% от населения Российской Федерации. Как сказал мой коллега по фонду: «И смех, и грех. Составляем всего 0,3%, а славы как у государствообразующего народа».

Вы говорили в других интервью, что сейчас этот негативный образ бурят постепенно начинает в Украине меняться.

Несмотря на весь этот неприятный имидж «боевых бурят Путина», мы нашли общее у бурят и украинцев: мы выходцы из Советского Союза. В Советском Союзе и их, и наш язык, и казахский, и башкирский и все остальные называли языком селюков. Правильно было говорить только по-русски. Если ты говоришь по-украински, то ты — селюк. «Шо ты шокаешь? Шо ты гэкаешь?» — вот это. Удмуртов называли вотяками. Бурят — головары («деревенщина»). Это одна история. Всем очень важно ее прожить и извлечь из нее уроки. Проблема России заключается в том, что она не извлекает уроки.

В чем вы видите главную миссию вашего фонда? Вернуть максимальное количество людей домой? Или идти дальше и заниматься проблемами самоидентификации, возвращения бурятам их истории и языка, объединением бурят по всему миру?

Мы активно выступаем за полноценную федерализацию. Многие телеграм-каналы пытаются обвинить нас в том, что мы сепаратисты и выполняем задание по распаду России. Я как раз не сторонник подобных вещей. Я считаю, что идеальная перспектива для нас — это настоящая федерация. О том, что федерация не состоялась сегодня говорят многие, в том числе Михаил Ходорковский, бывший премьер-министр Михаил Касьянов и другие политики. Идеальная федерация в моем понимании — это союз разных народов, которые друг друга уважают. Равноправная федерация, в рамках которой каждый регион определяет свою социально-экономическую и языковую повестку. Многим имперски мыслящим русским, в том числе некоторым либералам, нужно признать, что они не выше и не лучше остальных, что они равны всем. Чтобы не было такого, что кто-то государствообразующий, а кто-то нет. Чтобы не было такого, что ты приезжаешь в Москву и слышишь, что ты чурка узкоглазый и должен валить к себе домой.

России вместо того, чтобы лезть в дела Украины, нужно такую большую работу проводить. Тут просто поле непаханное.

Я проводила в своем инстаграме кампанию по денацификации России: предлагала людям делиться своими историями о расизме и ксенофобии в России. Я ожидала получить где-нибудь историй 50. У меня тогда был закрытый инстаграм и порядка 1000 подписчиков. Я его открыла для этого флешмоба. Потом я чуть не пожалела. Я не спала три недели. Мне каждый день присылали по 100-150 историй. И люди мне писали, что они плачут, читая их, потому что узнают себя. Это очень тонкий и непроговоренный момент — для многих это огромная психологическая травма.

Я думала, что мне напишут люди с Кавказа, буряты, якуты, тувинцы — люди с ярко выраженной неславянской внешностью. Но я очень удивилась, когда мне стали писать карелы, удмурты, чуваши, коми. И у всех оказалась одна проблема — уничтожение языков. Люди вспоминали, что бабушка говорила на карельском, а мама уже нет, потому что это считалось неправильным. Удмуртам говорили, что если ты говоришь на удмуртском, то ты — вотяк, деревенщина.

Все ощутили себя по новому, потому что ассоциируют себя с украинцами, которые пытаются вернуть себе себя. Я всегда говорю бурятам: мы должны их поддержать, потому что они имеют право говорить на своем родном языке, они не обязаны говорить на русском.

Мне бы очень хотелось увидеть такое государство, в котором люди уважали бы друг друга внутри, и соответственно — это было бы логичным продолжением — уважали государства и вне.

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