В РФ заявили об уходе из МКС после 2024 года и планах строить свою орбитальную станцию

Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, сменивший на этом посту Дмитрия Рогозина, заявил, что российская госкорпорация выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Приорететом он назвал строительство собственной орбитальной станции.

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«Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — заявил Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Высокопоставленый представитель NASA тем временем сообщил Reuters, что Россия официально не уведомляла американскую сторону о своих планах о выходу из МКС.

Основным приоритетом «Роскосмоса» в сфере пилотируемой космонавтики Юрий Борисов назвал создание собственной орбитальной станции. Сообщения о планах строительства собственной орбитальной станции появились еще в 2014 году, на фоне международного осуждения российской агрессии против Украины.

Давно в России ведутся и разговоры о выходе из МКС. Дмитрий Рогозин говорил об уходе из МКС тоже еще в 2014 году, называя этот международный проект «пройденным этапом». В прошлом году Юрий Борисов, будучи вице-премьером, заявил, что Россия уйдет с МКС с 2025 года.

Критики в России говорили об износе оборудования, угрозе его лавинообразного выхода из строя и слишком больших затратах на на эксплуатацию станции.

Впрочем, в апреле 2022 года Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества с МКС, дал уклончивый ответ. «Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года. Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее», — сказал Рогозин в интервью ТАСС.

Международная космическая станция работает на околоземной орбите с 1998 года. Это совместный проект 15 стран, в том числе Франции. России на МКС принадлежит шесть модулей. Зимой в NASA сообщали, что американская сторона планирует продлить срок эксплуатации станции до 2030 года.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в NASA заявили, что будут продолжать сотрудничество с Россией на Международной космической станции.

В июле NASA обвинило Россию в политизации космоса и пропаганде нападения на Украину через МКС. Незадолго до этого «Роскосмос» обнародовал фотографии российских космонавтов на МКС с флагом т.н. «ЛНР».

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