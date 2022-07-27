«Зерновой визит» Лаврова: зачем глава российского МИД поехал в Африку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля отправился в первое с начала войны в Украине турне по странам Африки: за пять дней политик посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В СМИ эту поездку уже назвали «зерновым турне»: из-за российского вторжения в соседнюю страну и санкций континент может лишиться до 40% импорта зерновых, а визит в Африку для Лаврова — попытка убедить «партнеров», что в грядущем голоде виновата именно Украина и Запад. Цели поездки — вновь призвать африканские страны потребовать отмены антиросскийских санкций, а также усилить торговые связи России с континентом, где традиционные игроки теряют свои позиции.

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Сергей Лавров посетил Африку после крайне холодного приема на саммите глав МИД G20 на Бали. В начале июля министры иностранных дел в ходе встречи в Индонезии даже отказались фотографироваться с ним и не пришли на гала-ужин «двадцатки», хотя Лавров подчеркнул — Москва «открыта к диалогу».

«Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом — в одиночку», — сказал Лавров после саммита. Теперь политик, бессменно возглавляющий МИД с 2004 года, прибыл на гораздо более дружественную для России территорию.

С начала войны в Украине дипломаты многих стран Африки не стали открыто осуждать военную агрессию России. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в первых числах марта историческую, как писали украинские политики, резолюцию против вторжения Москвы не поддержали 25 государств континента — а «за» решение Генассамблеи выступили 28 стран. На других континентах, в том числе и в Латинской Америке, процент поддержавших резолюцию был совсем иным.

Почти три месяца спустя, в мае месяце, выступая в Москве на приеме по случаю дня Африки, Лавров поблагодарил африканских «партнеров» за «взвешенную и объективную» позицию в отношении «специальной операции». «Уверен, что африканские друзья не поддадутся дискриминационному давлению Вашингтона», — отметил министр. Чуть позже в статье, которую он опубликовал в местных африканских газетах, Лавров заверил, что в Кремле поддерживали борьбу континента за свободу от «колониального ига».

В ходе турне по Африке исторических заявлений Сергей Лавров не сделал — только вновь повторил, что «украинский народ заслуживает лучшего» режима, Киев поощряют «западные кураторы», а роль Африканского континента «в концепции внешней политики» России будет повышена. Санкции Запада в отношении Москвы лишь усилят процесс, добавил Лавров, тогда как президен Франции Эмманюэль Макрон в ходе параллельной поездки по странам Африки (не пересекающейся с маршрутом российского дипломата) призвал правительства занять четкую позицию по поводу войны.

Противостояние России и стран Запада в борьбе за влияние в Африке — не новость. На части территорий еще до войны активно работала ЧВК Вагнера, тесно связанная с российскими властями и действующая при их поддержке. В Мали, где раньше с террористами активно боролась Франция в рамках операции «Бархан», в феврале действовали порядка 500 наемников организации. Орудовали они и в ЦАР, где их обвиняли в убийствах и пытках мирных граждан. Как отмечали эксперты, в Африке Россию еще до начала войны интересовали полезные ископаемые, а также возможности экспорта оружия.

В этот раз укрепление военного сотрудничества между Россией и странами Африки не стало главной темой переговоров Сергея Лаврова. Ее сменили попытки убедить зарубежных коллег, что в зерновом кризисе виновата не Москва, и обсуждение возможных вариантов решения продовольственной проблемы. Дело в том, что голод, вызванный недостатком импортного продовольствия, и рост цен на него, могут вызвать политическую нестабильность. Как пишет Le Monde, прежде всего это рискует затронуть страны, где у власти находятся военные, с трудом удерживающиеся у власти. Там гуманитарный кризис может привести к беспорядкам.

В программе визита Сергея Лаврова фигурировали четыре страны, которым действительно грозит голод и кризис в связи нападением России на Украину. При этом в Эфиопии продолжается гражданская война, а для малообеспеченных жителей Египта хлеб, который неминуемо дорожает из-за блокировки зерна в портах Украины, является главным продуктом питания.

По словам Зеленского, в украинских портах заблокировано по меньшей мере 22 миллиона тонн зерна. Это почти в два раза больше, чем годовой импорт Египта. Всего же, по данным открытых источников, страны Африки в прошлом году импортировали порядка 55 миллионов тонн, из них до 40% потребностей обеспечивали Россия и Украина.

Под угрозой в Украине судьба не только прошлого, но и текущего урожая. Среди основных сложностей - доступ к горючему, вывоз зерна и его хранение, считают премьер-министр страны Денис Шмыгаль © ANDREY BORODULIN/AFP

Экспорт зерна и удобрений из России напрямую не попал под санкции из-за войны. Кроме того, за первые две недели июля, согласно данным директора аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, из страны вывезли почти в два раза больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года. Закупки увеличил в том числе Египет. Однако санкции, наложенные на связанные с аграрной отрасли, серьезно осложняют экспорт пшеницы и других культур — российские суда в часть зарубежных портов не пускали, а страховать грузы стало сложнее.

Как пишет эксперт центра Карнеги Александра Прокопенко, ограничения, наложенные на Россию, мешают не только экспорту, но и импорту различных сельскохозяйственных товаров. Фермеры зависят от зарубежных семян и сельскохозяйственной техники, и его недостаток поставит под угрозу уже будущую уборочную кампанию. Ожидается, что в связи со сделкой в Стамбуле санкции будут смягчены, что облегчит жизнь отрасли в России.

Однако для разрешения — или, по меньшей мере, смягчения — зернового кризиса в странах Африки необходимо, чтобы сделка действительно сработала. Больше Россия в этой ситуации едва ли может что-то предложить Африке. Но сомнения в успехе сделки вызывает удар российских «Калибров» по целям в порту Одессы сразу после заключения сделки. Хотя в Москве и заявили, что Стамбульским соглашениям обстрел «военных объектов» не вредит, возможный срыв договоренностей из-за новых ударов вызывает опасения у аграриев и политиков.

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