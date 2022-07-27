Марк Фейгин: Российская власть выглядит погрубее, чем поздний «совок»

интервью

Марк Фейгин в начале 90-х был депутатом Госдумы. В начале двухтысячных Фейгин начал заниматься адвокатской практикой. Среди его подзащитных в разные годы были участницы группы Pussy Riot, украинская военнослужащая Надежда Савченко, бывший глава Меджлиса крымских татар, в прошлом советский диссидент Мустафа Джамилев, украинский журналист Роман Сущенко… В апреле 2018 года Марк Фейгин был лишен статуса адвоката.

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Сегодня Фейгин — ведущий популярного видеоблога на YouTube. Его ежедневный стрим с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем в моменте собирает до полумиллиона зрителей. О том, имеет ли смысл работа адвоката в нынешней России, и почему сейчас своей новой трибуной он выбрал YouTube, Марк Фейгин рассказал Русской службе RFI.

RFI: В свое время вы были адвокатом двух украинских пленников – Надежды Савченко и Романа Сущенко. Савченко захватили в плен в Донбассе в 2014-м, а Сущенко обманом выманили в Москву. Обоих в итоге обменяли. Как вы сегодня оцениваете положение тех, кто находится в плену?

Марк Фейгин: Если речь идет о комбатантах, особенно о защитниках «Азовстали» из Мариуполя, то ситуация весьма плохая.

Проблема здесь даже не в том, что какие-то процедуры фактически самоликвидировались, а дело в том, что в целом Россия перестала быть частью системы международного права. В тех масштабах, в которых сейчас творится беззаконие, оно еще какое-то время назад — даже в тех же десятых годах — было немыслимо.

Некоторые, из тех, кого взяли в плен, находятся на территории так называемой ДНР, где их уже осудили, при чем некоторых — к смертной казни. То есть с точки зрения закона здесь обсуждать в принципе нечего — суда нет. Одна надежда на политический обмен военнопленных, находящихся в руках у Москвы, и тех российских военнослужащих, кто находится в руках у Киева.

Сейчас ситуация усугубилась. Политические кейсы до сих пор разрешались исключительно путем обмена. Но надо заметить, что даже тогда Москва была заинтересована не в людях, а в интересах. И раз за разом обмены как таковые сопровождались интересами Москвы, конфиденциальными условиями, которые она выдвигала стороне обмена, а в ее лице — Западу. Я вам напомню: в 2016 году Савченко обменяли на военнослужащих, которые оказались в плену: офицера ГРУ и прапорщика. В 2019 году Роман Сущенко вернулся в Украину в рамках обмена 35 на 37. И среди тех, в ком была заинтересована российская сторона, был Владимир Цемах, потенциальный свидетель по делу о сбитом боинге MH17. Кроме того, не забывайте, что Россия тогда вернула полномочия в ПАСЕ — в тот момент это было актуально. Результатом в декабре 2019-го стала встреча на высшем уровне в Париже, то есть Путин выдал украинской стороне некий аванс для того, чтобы получить нечто большее.

Сейчас он тоже будет этот обмен осуществлять. Особенно тех, кто защищал «Азовсталь», а их там было все-таки пара тысяч человек, в том числе из полка «Азов». Их будут менять опять же на интересы. У Путина они меняются в зависимости от ситуации на фронте. Но, безусловно, в качестве требования будет выставлен не простой обмен, а именно что-то, что может получить кремлевская власть – например, в виде остановки боевых действий на Херсонском направлении, или что-то подобное. Поэтому ситуация очень плохая.

Когда вы защищали Романа Сущенко, то не могли говорить публично о деталях того, как украинский журналист, работавший во Франции, оказался в Москве, поскольку дело было засекречено. Сейчас можете что-то сказать?

Я вам отвечу так: он в прошлом офицер, отсюда можно сделать выводы. Российская сторона его обвиняла в шпионаже, и это была большая оперативная игра с его выманиванием из Парижа. Сам Сущенко не хотел ехать в Москву, но России он нужен был как заложник, поэтому спецслужбы провели мнгогоходовку с его выманиванием, последующим арестом и обменом. Он представлял для них ценность.

Марк Фейгин и Надежда Савченко, 3 марта 2016. AP

Знаете ли вы сейчас что-то о судьбе Сущенко и Савченко?

С Романом Сущенко мы время от времени переписываемся, он, насколько я знаю, депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность», и у него все более или менее благополучно, насколько это может быть благополучно сейчас в Украине. Что касается Савченко, ее судьбой не интересуюсь с 2016 года, мы с ней разошлись идеологически. Я свою миссию по отношению к ней выполнил, она вернулась домой. Надо сказать, что адвокаты редко общаются со своими бывшими подзащитными.

Адвокат Иван Павлов, который занимался делами о госизмене, вынужден был уехать из России. Его коллега, председатель Коллегии адвокатов Удмуртии Дмитрий Талантов арестован, и ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как бы вы оценили положение адвокатуры в России сегодня?

Я хорошо знаю Дмитрия Талантова, руководителя адвокатской палаты Удмуртии. Он либерал по взглядам и когда-то был в партии «Яблоко». Талантов называл вещи своими именами, что уже давным-давно в адвокатуре не положено делать. Я думаю, что была схема его посадки, заранее согласованная со спецслужбами, в которую было вовлечено и адвокатское руководство. Он с ним, кстати, воевал долгие годы.

В целом адвокатура как институт самоликвидировалась, причем это произошло не сейчас. Ее руководство сейчас полностью сформировано из выходцев с Лубянки или связано с ведомством, которое там располагается. В основном это либо коррупционеры, либо стукачи.

Руководство адвокатуры именно такое и в регионах, и на федеральном уровне, людей порядочных единицы, они выживают еле-еле, многие вынужденно покинули страну. Адвокат Павлов — один из таких примеров. Нынешняя адвокатура чем-то напоминает сталинскую, там тоже был такой адвокат Брауде, который защищал Бухарина и сам был из чекистов.

Сейчас роль адвокатов сведена до уровня статистов, но, хуже того, она занимает место, какое, например, имела советская адвокатура — она тоже была встроена в систему юстиции, и там тоже преследовали адвокатов, которые защищали диссидентов. Но тогда хотя бы был какой-то люфт, сейчас его нет, потому что преследование идет независимо от тех гарантий, которыми адвокаты наделены профессией и статусом. Адвоката же нельзя просто так привлечь к ответственности, нужно согласие адвокатского органа, но все это превратилось в фикцию. В условиях беззакония адвокат в лучшем случае выполняет роль правового советника или консультанта, может быть, свидетеля по уголовно-политическим делам, по всем остальным адвокатура практически выполняет роль инкассатора — она делится на взяточников и подментованных…

То есть адвокатура как институт, так же как суд, прокуратура и следствие, не является правовым институтом в полном смысле слова. Что касается людей, то в любой диктатуре есть честные и порядочные люди. В адвокатуре и сейчас, например, есть Вадим Прохоров и некоторые другие адвокаты, но они ничего не могут. Поэтому я считаю, что выхода хорошего тут нет.

Вы, наверное, помните первые строчки из «Адвокатского вальса» Юлия Кима, посвященные адвокатам, защищавшим советских диссидентов: «Конечно, усилия тщетны. И им не вдолбить ничего: предметы для них безпредметны, а белое просто черно». Сейчас все еще хуже, чем тогда?

Конечно, по сравнению с поздним совком это гораздо хуже, потому что там была уже издыхающая энергия.

Адвокатура была своего рода лакуной, и адвокаты могли спрятаться за свободным ремеслом, не вступать, например, в партию. Сейчас степень тотального охвата всех институтов гораздо выше, потому что требуют уже активности, а не просто обычного отбывания номера.

Правовые заявления, если они связаны с защитой доверителя, например, по делам по статье 207.3 (статья за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» — RFI), они тоже ограничивают. Потому что можно вступить в этот состав самому, как это произошло с Талантовым.

Казалось бы, XXI век, больше возможностей — и не только технических, а вот власть выглядит, я бы сказал, погрубее, чем поздний «совок». Не остается возможностей для человека, который реально является адвокатом, он не сможет остаться в профессии. Его либо свои сожрут по указанию власти, конечно, либо он понимает бессмысленность своего функционала и сам уходит. Все это началось в десятых годах, и сейчас происходит с ускорением. Система авторитарная, она ведь сложилась в самом начале нулевых, но там еще были пространства какие-то, где можно было функционировать — сейчас не осталось никакого пространства. Ты не можешь при отсутствии суда, хотя его и не было с начала нулевых, реально помочь своему подзащитному, и не можешь изменить систему, что тоже очень важно. Ведь роль адвокатуры и адвокатов заключается не только в том, чтобы защитить своего доверителя, а изменить систему к лучшему. Поэтому адвокатура потеряла всякое значение, и говорить о ней, как о каком-то ценном последнем бастионе в поддержку прав человека, не приходится вообще. Это государственный институт, включенный в иерархию.

Ваш ежедневный стрим с Алексеем Арестовичем собирает миллионы просмотров. Вы рассматриваете это как поиск новых возможностей после лишения статуса адвоката?

Во-первых, согласитесь, если тебя лишили статуса, лишили профессии, лишили дома — мне пришлось уехать из России, потому что меня уже иноагентом объявили, сейчас дело возбуждают, в принципе не так много возможностей оставили... Во-вторых, даже моя адвокатская работа являлась продолжением работы политической, она была связана с ней непосредственно, потому что я занимался только политическими делами.

Это была профессия не для заработка денег, не для самолюбования, как часто бывает у людей такого ремесла, а прежде всего адвокатская работа была продолжением моих политических убеждений.

Это как раз и помогало, вопреки тому, что многие в свое время меня за это критиковали, считая, что нужно быть на дистанции от любых политических убеждений, что это вредит клиенту. Но жизнь доказала, что это не так. Как раз таки политическое вовлечение в процесс защиты общественного мнения, СМИ играли решающую роль. Во всяком случае, те, кого я защищал, они все спаслись, кроме Ильи Горячева. Несмотря на то, что получали гигантские сроки. Сущенко давали 12 лет, он не просидел и двух с половиной. На самом деле политическая адвокатура на мне началась и на мне кончилась.

А когда она закончилась, то появился блог. Я всегда стремился к общественным проявлениям, ведя свой моноблог в YouTube. А кроме того, я же хочу им отомстить. Я же предупреждал, что они пожалеют. Оставили бы меня адвокатом, защищал бы людей, а так я по отношению к ним выступлю прокурором. Поэтому я больше не вернусь в адвокатскую профессию, но Кремль пожалеет, что со мной связался.

Я бы сказал, что ничего особенно другого, чем я занимался прежде, я в YouTube не делаю. Просто тогда это не ценилось, а теперь на фоне всего, что случилось в 2022 году, вдруг обрело такое большое значение. Я не менялся, менялась аудитория.

То есть даже в прекрасной России будущего вы не будете адвокатом?

Нет. Эта страница перевернута. Нужно будет довести дело до конца и оспорить все, когда появится суд, и, возможно, придется сделать что-то, чтобы этот суд наконец появился в России. В нынешние времена для адвокатов пространства нет вообще, я сейчас и не могу быть им. А в прекрасной России будущего новое поколение придет, они будут лучше, и будут в большей степени на своем месте. Может быть, тогда в политической адвокатуре отпадет необходимость. Зачем политизировать дело, если права защищены, и это правовой спор, а не защита преследуемого или репрессируемого? Но, я полагаю, что и мой блог в YouTube трансформируется во что-то другое.

А к депутатской деятельности тоже не вернетесь?

Я, конечно, в разных качествах себя попробовал. Но вопрос умозрительный. А будут ли вообще институты, в которых будут депутаты? Сейчас, когда мы наблюдаем за тем, что происходит, нам в это слабо верится, поэтому загадывать, каким бы стало будущее, если бы не стало Путина и в России хоть что-то получилось, по-моему, слишком самонадеяно. Мы сейчас идем через самый ад и не знаем, будет ли вообще хорошо. Когда это все случится, и, если что-то изменится, можно будет хотя бы подступиться к решению этого вопроса. В каком качестве принять участие в разборе всего этого завала, сейчас говорить рано.

И не обязательно быть депутатом. Депутатство было актуально для своего времени. Я был депутатом Госдумы, потому что были революционные времена, и у нас было иллюзорное представление, что мы со всем справимся, у нас все получится. А каким будет мир после войны, после Путина — сейчас даже предсказать невозможно, я имею в виду мир в России и за ее пределами.

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