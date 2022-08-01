«Саше-шаману» продлили содержание в психбольнице спецтипа в Уссурийске

Уссурийский районный суд продлил содержание якутского шамана Александра Габышева в психбольнице специализированного типа, сообщил 1 августа правозащитник Алексей Прянишников. По его словам, еще пару недель назад врачи рекомендовали смягчить режим принудительного «лечения» и перевести Габышева в обычную больницу.

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Защитник шамана рассказал, что в середине июля врачебная комиссия Приморской краевой психбольницы сочла целееобразным перевести Александра Габышева в станционар общего типа и обратилась в суд с таким представлением.

А через две недели комиссия той же психбольницы (но уже в другом составе) «внезапно пришла к выводу об ухудшении состояния Александра и о необходимости оставить его в станционаре специализированного типа», сообщает Прянишников.

О новом врачебном заключении не знал ни сам Габышев, ни его защитники, отмечает Прянишников.

«Видимо, кое-кто прошляпил первое адекватное заключение врачей и в ускоренном темпе заставил его изменить. Александр сейчас в очень подавленном состоянии, именно из-за этого решения, плюс, конечно, лечение сильнодействующими препаратами», — рассказал правозащитник порталу «Сибирь. Реалии».

Он добавил, что сроки продления «лечения» суд не устанавливает, но освидетельствование проводится раз в полгода.

Ранее Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице с интенсивным наблюдением. В интервью RFI Прянишников рассказывал, что в таких учреждениях фактически тюремный режим, и содержат там особо опасных преступников (убийц и насильников).

Габышева отправили в новосибирское спецучреждение по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии, заведенного после того, как силовики в очередной раз штурмовали дом шамана в январе 2021 года. Защита отвергала обвинения и указывала, что экспертиза ДНК противоречит доводам обвинения.

Якутский горсуд в своем решении о переводе Габышева в учреждение тюремного типа опирался в том числе на выводы врачебной комиссии, признавшей Габышева опасным для себя и окружающих в мае 2020 года. Защита настаивала, что выводы врачей основаны исключительно на политических взглядах «Саши-шамана».

В стационар специализированного типа под Уссурийском шамана перевели в апреле 2022 года. Его защитник указывал, что это было смягчением режима по сравнению с Новосибирском.

Весной 2019 года Александр Габышев с соратниками отправили из Якутска в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Пеший поход привлек общественное внимание. В сентябре силовики задержали шамана на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск. На него возбудили уголовное дело об экстремизме. Следующий поход Габышева в Москву полиция прервала уже через пару дней после выдвижения из Якутска. Перед отправкой в медучреждение с «тюремным» режимом в Новосибирске Габышева уже дважды принудительно госпитализировали в якутский психдиспансер через суд.

Правозащитный центр «Мемориал» признал якутского шамана политзаключенным. «Лишение свободы было применено исключительно из-за убеждений Габышева и осуществления им своих прав и свобод», — подчеркивают правозащитники.

«Сибирь. Реалии» отмечает, что жители Сибири и Дальнего Востока до сих пор проводят пикеты и другие акции в поддержку шамана.

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