Верховный суд РФ признал украинский «Азов» террористической организацией

2 августа российский Верховный суд по требованию Генпрокуратуры признал украинский полк «Азов» террористической организацией и «запретил его деятельность» на территории РФ. Заседание ВС с мая месяца дважды переносилось, большая часть процесса прошла в закрытом режиме. Полк «Азов» отреагировал на это решение призывом к США и другим странам, «которые считают себя цивилизованными», признать РФ «государством-террористом».

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«Признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ», — цитируют официальные российские агентства решение Верховного суда от 2 августа. «Решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению», — добавляет цитату из постановления «Интерфакс».

Признать полк украинской национальной гвардии «Азов» террористической организацией российская Генпрокуратура потребовала еще 17 мая. Заседание Верховного суда планировали провести 26 мая, потом откладывали на 29 июня и 2 августа. Причины переносов в суде не уточнили. По российскому УК создателям и руководителям террористических организаций грозит заключение от 15 до 20 лет, рядовым участникам — от 5 до 10 лет.

В ответ на решение российского суда «Азов» опубликовал заявление, в котором обвинил Россию в убийстве военнопленных в Еленовке и призвал США и «другие страны, которые считают себя цивилизованными признать РФ государством-террористом».

Суд в Москве заочно осудил россиянина на 9 лет колонии за участие в батальоне «Азов» В этот же вторник, 2 августа, в Москве Басманный суд заочно приговорил россиянина Антона Королева, воевавшего в «Азова», к девяти годам колонии. Его признали виновным по статьям о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК) и об участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК). Суд назвал Королева сторонником идей национал-социализма, который в 2014 году наладил связи с «украинскими националистами», уехал в Украину и вступил в батальон «Азов». В 2015-2019 годах он участвовал в боевых действиях против сил самопровозглашенной ДНР. Москва требовала экстрадиции Королева, но получила отказ от Украины.

Большая часть заседания в российском Верховном суде прошла в закрытом режиме из-за представленных прокуратурой материалов под грифом «секретно». Трансляция для журналистов велась только на стадии допроса свидетелей.

Агентства и СМИ называют выступивших на процессе в качестве свидетелей и экспертов:

глава фонда «Историческая память» Александр Дюков, сотрудник Института российской истории РАН представил суду свою работу «Неонацизм и терроризм в идеологии и деятельности "азовского движения" на Украине»

председатель московской Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков

член президентского СПЧ Марина Ахмедова

глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев

Дюков цитировал публикации основателей «Азова» на предмет признаков неонацистской идеологии. Выступавшие также ссылались на свидетельства третьих лиц (жителей Украины), обвиняя военных украинского формирования в многочисленных зверствах.

«Азов» (батальон, затем полк) был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли националисты крайне правых взглядов. Затем формирование вошло в состав вооруженных сил Украины.

Бойцы «Азова» весной этого года участвовали в обороне Мариуполя от российских сил вторжения. В конце мая несколько сотен военных, державших оборону на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. Несколько десятков из них вернулись в Украину в рамках обмена пленными с РФ. Точное местонахождение всех остальных, в том числе бойцов «Азова», неизвестно. Сообщалось, что они могут находиться на территории аннексированного Россией Крыма, на сепаратистских территориях Донбасса, в российском Таганроге, а также в московском СИЗО «Лефортово».

Представители властей РФ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР угрожали устроить трибунал над бойцами «Азова».

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