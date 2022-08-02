Кинематограф эпохи «цап-царап». Пиратство в России выходит на официальный уровень

То, что в том или ином виде пиратство станет узаконенным в сфере российского кинопроката, можно было догадаться давно. Первый импульс дал сам президент РФ — этот импульс уже вошел в историю в виде короткого мема «цап-царап».

Крупнейшая российская сеть «Синема парк» и «Формула кино» на днях оказались в центре скандала. Причем скандала очень показательного. Представитель сети торжественно объявил, что теперь перед показом российского фильма в ее кинотеатрах будут сначала показывать западный фильм, как правило — голливудский, производства тех компаний, кто с началом войны ушел из России. Разумеется, показывать будут пиратскую копию. Чтобы не возникало ненужных вопросов насчет прав, показываемый перед российским фильмом западный объявили «видеоматериалом», а объединение российского фильма с западным — «кинопродуктом». Интернет взорвался таким количеством возмущенных шуток, что киносеть к вечеру заявила: мы передумали.

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Как говорится, расскажите это моей покойной бабушке. «Передумали». Самое смешное в этой ситуации то, что «Синема парк» просто сглупил, поторопившись официально заявить о своей готовности показывать ворованной западное кино. Что-то у них с пиаром не так.

На деле же такой симбиоз российского и пиратского западного кино уже активно живет на наших просторах. С апреля по экранам страны катается «Бэтмен», вышедший в прокат несмотря на запрет Warner Brs., официального дистрибьютора «Бэтмена». Но тут хотя у наших пиратов-прокатчиков есть слабенькая отмазка — дескать, слишком поздно Warner Brs. уведомили об отзыве фильма, фильм успел получить прокатное удостоверние, и значит, мы в своем праве.

Кстати, в некоторых российских городах «Бэтмен» давно идет в связке с российскими фильмами. А кое-где показывают никому не нужный российский киномусор, предваряя его так называемым «предсеансовым обслуживанием». Пиратская копия новенького «Доктора Стрейнджа», например, под видом «предсеансового обслуживания» крутится перед фильмом «Небо» Игоря Копылова. Кстати, интересно — каково авторам российских фильмов выступать в такой связке? Тут сразу вспоминаются советские времена, когда счастливчики в добытых продуктовых заказах получали дефицитную колбасу, икру или печень трески с обязательной «нагрузкой» в виде никому не нужных недефицитных товаров вроде кильки в томате.

Словом, не совсем понятно, почему соцсети так возбудились именно из-за инициативы данной киносети, если по факту она далеко не нова.

То, что в том или ином виде пиратство станет узаконенным в сфере кинопроката, можно было догадаться давно. Первый импульс дал сам президент РФ — этот импульс уже вошел в историю в виде короткого мема «цап-царап». «Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом — цап-царап. Или задешево купим. Это я пошутил! Цап-царап делать совсем необязательно!» — не стесняясь в средствах, пообещал гарант. Вроде как пошутил, но долгая холопская история России знает, каков процент шутки в монаршьих шутках. Прошло совсем немного времени, и шуточка стала если не догмой, то руководством к действию.

Потом прошло еще немного времени — и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, смущенно скосив взор, заявил о необходимости так называемого «параллельного проката» в сфере кинематографа. «Если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, потому что иначе будет не оправдываться российское кино, не окупаться, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании, как угодно это можно называть, но это один из вариантов», — пояснил он в одном из недавних интервью. А что такое «параллельный прокат», как не показ пиратских копий фильма? «Параллельный прокат» уже занял свое место в ряду последних лингвистических нововведений вроде «хлопка» вместо «взрыва», «спецоперации» вместо «войны», «обратным ростом» вместо «уменьшения» и т. п.

На сегодня в России закрылось уже больше трети кинотеатров. Как говорят аналитики из сферы киноиндустрии, к осени, скорее всего, прогорят процентов 75 кинотеатров. Оптимистичных прогнозов никто не делает, даже учитывая обещание Мишустина будущей дотации в 5,5 млрд. рублей. Во-первых, за те в среднем полтора года, что снимается кино, кинотеатры успеют прогореть, а во-вторых, производство российских фильмов все равно не достигнет тех масштабов, чтобы кинотеатры могли безбедно существовать за их счет.

Сначала прокатился было слух, что прокатчики возьмутся всерьез за индийское кино — благо в Индии производится в год порядка двух тысяч картин. Но Болливуд vs. Голливуд — да вы в своем уме? Что надо сделать, чтобы массово привлекать зрителей, избалованных качественной американской продукцией, на индийские фильмы? Нет ответа…

Как ни крути, а законными способами поддержать кинопрокат уже не удастся. Даже если представить себе, что Мишустин не соврал и Минкульт получит внушительную сумму на кинопроизводство, то это не решение проблемы. Из кинобизнеса стремительно уходят частные деньги, а без них киноиндустрия нежизнеспособна. Даже на патриотические поделки в скором времени денег будет не хватать.

Но, допустим, все для кинопроизводства сложится более или менее хорошо. А что дальше? Кто и как будет заманивать зрителя в кинотеатр на российские фильмы? Они и раньше-то не только не приносили прибыли (кроме отдельных фильмов с колоссальной, невиданной рекламной поддержкой со стороны государства вроде «Сталинграда» или «Легенды № 17»), а теперь представить себе убытки, которые будут нести кинотеатры (выжившие кинотеатры, потому что так или иначе больше половины загнется), трудно.

В каком виде кинотеатры будут кормить зрителя зарубежными новинками — пока не очень понятно. Первые опыты в виде предсеансового обслуживания уже есть. Дальше — дело фантазии. Можно, например, показывать российское кино, но так же предварять его пиратской копией голливудского, а все действо назвать, скажем, «кинолекторием». Дарю идею. Бесплатно. Как говорится, голь на выдумки хитра.

Главное — что теперь можно все это делать безнаказанно, так как в России появилось новое направление в экономике, одобренное самим президентом и его присными. Называется «цап-царап».

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