Ректора «Шанинки» Зуева отпустили под домашний арест, ранее меру пресечения смягчили ректору РАНХиГС Мау

Тверской районный суд Москвы в среду, 3 августа, отпустил из-под стражи 68-летнего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, который является обвиняемым по делу о хищении денег министерства просвещения. Накануне суд смягчил меру пресечения другому обвиняемому по этому делу, ректору РАНХиГС Владимиру Мау.

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Как сообщает издание «Медиазона», тем самым судья удовлетворил ходатайство следствия. Во время заседания следователь сообщил, что Зуев признал вину, «изобличил других соучастников», а также возместил ущерб по делу в размере более 15 миллионов рублей. Адвокат Зуева Дмитрий Кравченко уточнил, что Зуев не признал себя виновным в присвоении денег. Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года, его забрали из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом.

Как считают следователи, возглавляемая Зуевым «Шанинка» получила от фонда министерства просвещения России деньги на выполнение двух контрактов, но работы не выполнила. Помимо самого Сергея Зуева обвиняемой по делу проходит бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Зуева, Ракову и еще одного фигуранта дела Евгения Зака обвинили в том, что они якобы фиктивно трудоустроили 12 работников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС.

Ректора РАНХиГС Владимира Мау задержали 30 июня 2022 года. Ему также предъявили обвинения в рамках дела о хищении бюджетных средств Минпросвещения, возбужденного в сентябре 2021 года, и в фиктивном трудоустройстве сотрудников министерства. Мау вину не признал. В отличие от Зуева Мау отправили под домашний арест. 2 августа суд решил заменить домашний арест на подписку о невыезде.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об уголовном деле в отношении ректора «Шанинки», сказал, что не видит необходимости в том, чтобы содержать Сергея Зуева под стражей. Несмотря на это, 68-летний ректор остался под арестом. «Новая газета» связывала преследование Зуева с конфликтом бывшего замминистра просвещения Раковой и «группой лиц, контролирующих издательство “Просвещение”, через которое прокачиваются гигантские финансовые бюджетные потоки».

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