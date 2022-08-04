Прокуратура запросила для олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима

Прокурор Николай Власенко запросил для олимпийской чемпионки, звезды баскетбола из США Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков в Россию, 9,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает «Медиазона».

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По статье о контрабанде наркотиков прокуратура запросила 8 лет колонии общего режима и штраф, еще два года лишения свободы — по статье о хранении наркотиков. При сложении сроков гособвинение требует 9,5 лет колонии.

Ранее главный тренер американской женской сборной по баскетболу Бекки Хэммон, которая в прошлом играла за российскую сборную, обратилась к Владимиру Путину с просьбой «поступить правильно» и освободить Бриттни Грайнер.

Химкинский городской суд начал рассматривать уголовное дело против американской баскетболистки Бритни Грайнер 1 июля. Двукратная олимпийская чемпионка уже больше пяти месяцев находится в подмосковном СИЗО.

«Я хочу извиниться перед своими товарищами по команде, своим клубом и болельщиками за ошибку, которую я совершила, и за позор, который я принесла команде». Баскетболистка Бриттни Грайнер на заседании суда в подмосковных Химках в этот четверг, 4 августа. pic.twitter.com/XdVL3J3XNa — RFI на русском (@RFI_Ru) August 4, 2022

2 августа состоялось последнее заседание Химкинского городского суда по делу Грайнер, она признала вину. Сообщалось, что баскетболистке грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, но ее могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в Америке по обвинению в незаконной торговле оружием. С таким предложением к российским властям обратился президент США Джо Байден.

Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток в мире. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе «Финикса» — чемпионкой WNBA в 2014 году. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.

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