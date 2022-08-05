В Новосибирске арестован уже третий ученый по делу о госизмене

В Новосибирске по делу о госизмене арестовали директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщают «Коммерсант» и ТАСС со ссылкой на научного руководителя института. В самом институте прошли обыски.

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Александр Шиплюк — известный российский ученый в области механики, специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики, член президиума СО РАН, член-корреспондент РАН.

Как сообщает издание «Тайга.инфо», Шиплюка увезли в московское СИЗО «Лефортово». Ранее в институте прошли следственные действия. Они могли быть связаны с делом главного научного сотрудника института, известного доктора наук Анатолия Маслова.

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН 75-летнего Анатолия Маслова арестовали 2 июля, также по подозрению в «госизмене» (статья 275 Уголовного кодекса РФ). Источник утверждал, что ученого якобы подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком. Он содержится в московском СИЗО «Лефортово».

Еще ранее, 30 июня 2022 года Советский районный суд Новосибирска арестовал коллегу Маслова, ученого-специалиста в области лазерной физики, нелинейной оптики и спектроскопии, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера. Его также обвинили в государственной измене.

Колкер был арестован прямо в больнице, куда его госпитализировали накануне вечером в связи с ухудшившимся состоянием. У него была четвертая стадия рака. Через два дня Колкер скончался в московской больнице, куда был доставлен из следственного изолятора.

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