По оценке Пентагона, российские потери в Украине достигли 70-80 тысяч военных убитыми и ранеными

Потери российских сил в Украине с 24 февраля, вероятно, достигли 70 или 80 тысяч военных убитыми и ранеными, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

Реклама Читать далее

Это сопоставимо с официальными данными о потерях советской армии за 10 лет войны в Афганистане. Полномасштабная российско-украинская война длится пять с половиной месяцев.

По официальным данным, с 1979 по 1989 годы потери советских войск в Афганистане составили примерно 15 тысяч человек убитыми и около 53 тысяч человек ранеными.

Что касается чеченских войн (1994–1996; 1999–2002), по официальным данным, потери «федеральных сил» составили более 11 тысяч военнослужащих убитыми и более 35 тысяч — ранеными. При этом официальные и неофициальные данные сильно разнятся. По данным Союза комитетов солдатских матерей, только в Первой чеченской войне погибли около 14 тысяч военных с российской стороны.

Представитель Пентагона Колин Каль отметил, что украинская армия тоже понесла значительные человеческие потери на поле боя, но не привел оценок. Эта война — самый «интенсивный» конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, сказал он. Колин Каль подчеркнул, что у украинцев есть множество преимуществ, не последним из которых является воля к борьбе.

Ранее в ЦРУ заявили, число убитых в Украине российских военных к концу июля в США оценивают в 15 тысяч человек. Ранения могли получить 45 тысяч российских солдат, отмечало центральное разведуправление США.

В середине июля командующий британскими вооруженными силами Энтони Радакин заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50 тысяч солдат погибшими или ранеными.

Минобороны РФ с марта ничего не заявляло о погибших российских военных

В последний раз в министерстве обороны РФ говорили о человеческих потерях российской армии в Украине 25 марта. Тогда ведомство заявило о 1351 погибшем.

Журналисты Русской службы «Би-би-си» и «Медиазоны» совместно с волонтерами ведут поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 8 августа им удалось подтвердить информацию о 5424 погибших российских солдатах и офицерах.

В своем подсчете они опираются только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому эти данные не отражают реальный уровень российских потерь в Украине. Каждую неделю журналисты и волонтеры обнаруживают все новые свидетельства о похоронах российских военных, о которых публично ничего не сообщают. Обычно «непубличных» захоронений примерно столько же или чуть больше, чем тех, о которых написали в СМИ или соцсетях. Таким образом, можно предположить, что на российских кладбищах захоронено около 11 тысяч российских военнослужащих, погибших на войне с Украиной.

Как подчеркивают исследователи, ведущие поименных список российских потерь, основная тяжесть штурмовых действий на фронте сейчас ложится на т.н. «добровольцев», подписавших краткосрочный контракт с силовыми структурами и поехавших на войну с минимальной подготовкой.

Украинский штаб заявляет о 42640 «ликвидированных» из личного состава, воющих против Украины на стороне РФ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться