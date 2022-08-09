РФ вывела свои ядерные объекты из-под инспекций по последнему уцелевшему договору с США о разоружении

В РФ объявили, что временно выводят свои военные объекты из-под американских инспекций по договору о контроле над ядерным оружием (СНВ-3). Это последнее действующее разоруженческое соглашение Москвы с Вашингтоном. В качестве главной причины такого шага Москва называет санкционные трудности с авиаперелетами и визами для российских инспекторов, а еще ссылается на число заражений коронавирусом в США.

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В МИД РФ настаивают, что этот российский шаг «вынужденный». «Существующие реалии создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — заявляет российское ведомство.

«Существующими реалиями» МИД РФ называет международные санкции, введенные против России из-за нападения на Украину, предусматривающие ограничения в том числе на авиаперелеты.

«Между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», — говорится в заявлении МИД. Ведомство также жалуется на «ужесточение визового режима в транзитных странах».

МИД РФ утверждает, что аналогичных трудностей для прибытия в Россию американские инспекторы не испытывают.

Объясняя приостановку инспекций, МИД РФ ссылается еще и на COVID-19 в США. В МИД РФ называют нынешнюю ситуацию с эпидемией коронавируса в США «ростом заболеваемости». По заявлению МИД РФ, в США «ежедневно выявляется более 120 тысяч новых случаев COVID-19 при 300–400 летальных исходах».

Судя по данным американских служб здравоохранения, в стране (по усредненным данным за неделю) ежедневно выявляют более 100 тысяч случаев заражения, с конца мая роста заболеваемости не наблюдается. Что касается самой России, независимые эксперты фиксировали, что власти РФ в разы занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19.

→СМИ: российские власти в пять раз занизили заболеваемость COVID-19

В Москве подчеркивают временный характер этого решения и указывают, что «высоко ценят» «уникальную роль» СНВ-3 «в обеспечении необходимой транспарентности и предсказуемости в отношениях между Россией и США в критически важной ракетно-ядерной сфере». Также МИД РФ настаивают, что временный запрет на испекции не нарушает «букву» соглашения.

В США официально не комментировали российское заявление относительно инспекций в рамках СНВ-3. Неназванный представитель госдепартамента в комментарии AFP отметил, что США соблюдают соглашение, но «сохраняют конфиденциальность дискуссий между сторонами относительно применения договора». «Принципы взаимности, предсказуемости и стабильности будут и впредь определять подход Соединенных Штатов», — добавил он.

«Чудом уцелевшее» разоруженческое соглашение

Договор между США и РФ о контроле над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ-3) был подписан в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в Праге. Он заменил собой предыдущий договор о контроле над ядерным оружием, подписанный в 1991 году в Москве Джорджем Бушем-старшим и Михаилом Горбачевым. В феврале 2021 года срок действия СНВ-3 продлили на пять дет, до 2026 года.

СНВ-3 предусматривает сокращение Россией и США развернутых ядерных боеголовок до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет субмарин и тяжелых бомбардировщиков — до 700. Договор таким образом прекращает бесконтрольную гонку ядерных вооружений, повышает уровень предсказуемости, снижает риски просчетов. Соглашение предусматривает 18 инспекций на военных объектах в год для групп из США и России.

Военный эксперт Александр Гольц отмечает, что в последние годы, с началом «новой холодной войны», ядерное разоружение практически остановилось. Была демонтирована создававшаяся десятилетиями система договоренностей. Россия и США ликвидировали ряд договоров о контроле над вооружениями, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор о СНВ — последнее «чудом уцелевшее» из основополагающих разоруженческих соглашений, отмечает Гольц.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в июне этого года констатировал угрозу новой ядерной гонки. В докладе отмечалось, что США и Россия, обладающие 90% атомного оружия в мире, сейчас активно модернизируют свои ядерные арсеналы.

→SIPRI: Миру грозит новая ядерная гонка. Риск применения атомного оружия выше, чем когда-либо со времен холодной войны

Разрушение доверия

О временном прекращении инспекций в рамках СНВ-3 в Москве заявили на фоне полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины с 24 февраля. Еще в самом начале полномасштабного вторжения, 27 февраля, Владимир Путин приказал привести силы сдерживания «в особый режим несения боевого дежурства», что еще больше повысило уровень тревожности. Под «силами сдерживания» понимается в первую очередь ядерный потенциал.

Позднее, в конце апреля, Путин грозил «молниеносными ответно-встречными ударами» в ответ на то, что власти РФ сочтут «вмешательством в происходящие события со стороны», сопряженным с созданием «неприемлемых угроз стратегического характера» для РФ.

Кроме того, Владимир Путин не прекращает делать заявления о новом «не имеющем аналогов» оружии, разработанном Россией. В адрес РФ звучат обвинения в ядерном шантаже, в том числе с учетом ситуации на оккупированной Запорожской АЭС. По данным украинской разведки, Россия заминировала крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Инспекции на военные ядерные объекты, предусмотренные СНВ-3, были уже приостановлены в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Приостановка инспекций, а приори не будет иметь последствий в краткосрочной перспективе для безопасности или знаний о ядерных арсеналах. Но это довольно тревожный и серьезный знак нехватки доверия, разрушения доверия между Россией и США по такому важному вопросу,

— отмечает эксперт французского Института международных отношений (Ifri), специалистка по вопросам ядерного сдерживания Элоиз Файе.

По ее словам, «позитивным моментом» можно считать то, что на данный момент в рамках СНВ-3 все еще действует система уведомлений. Это означает, к примеру, что Россия должна уведомлять США о ядерных испытаниях. Эксперт считает, это дает надежду на «выживание» соглашения.

Военный обозреватель RFI Франк Александр в свою очередь отмечает, что вывод российских объектов из-под инспекций США не повлечет за собой изменений в стратегиях ядерного сдерживания, и этот шаг «в большей мере относится к дипломатической диалектике, чем к воинственным амбициям» РФ.

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