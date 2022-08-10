Российские правозащитники призвали Путина распространить мораторий на смертную казнь на так называемую ДНР

Российские ученые и правозащитники опубликовали в среду, 10 августа, открытое письмо к президенту Владимиру Путину с призывом «распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую народную республику». Власти сепаратистской республики приговорили к смертной казни троих иностранцев.

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Петиция правозащитников опубликована на сайте change.org. В ней предлагается распространить мораторий на смертную казнь на так называемую «Донецкую народную республику», независимость которой Москва признала в феврале 2022 года.

«Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой Народной Республике. […] В милосердии сила нашего народа. Мы просим Вас о милосердии. Мы считаем необходимым отказ от смертной казни в Донецкой Народной Республике. Мы просим Вас предложить главе Донецкой Народной Республики распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую Народную Республику», — говорится в обращении.

Свои подписи под обращением поставили режиссер Александр Сокуров, правозащитницы Зоя Светова, Ева Меркачева, Наталия Евдокимова, Александр Асмолов, академики РАН, физики, Александр Чаплик и Николай Розанов, а также профессора РАН — математик Александр Буфетов, физик Ярослав Кудрявцев, лингвист Светлана Бурлак, а также журналист Николай Сванидзе.

Однако, как пишет РБК, журналист и член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с изданием заявил, что не подписывал письмо, несмотря на то, что разделяет его цели. Он не согласен с формой — «такая челобитная государю», объяснил Сванидзе.

С 1 июля в так называемой ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). Исполнению наказания в виде смертной казни посвящена глава 24 УИК. Изначально в документе, который размещен на сайте «Народного совета ДНР», сообщалось, что положение о смертной казни должно вступить в силу только через 2,5 года, то есть с 1 января 2025 года. Однако уже 11 июля глава сепаратистов Денис Пушилин отменил мораторий.

В начале июня к смертной казни в так называемой ДНР приговорили троих иностранцев: граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Их обвинили в том, что они участвовали в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Также в плену российской армии и подконтрольных им прокси в Донбассе находится еще несколько иностранцев, в том числе граждане США, которым, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, также грозит смертная казнь.

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