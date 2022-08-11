The Insider: Вскрытый архив военной прокуратуры России показал реальное положение дел на фронте

Издание The Insider опубликовало отрывки из архива жалоб, адресованных находящимися в Украине российскими военными или их родственииками в военную прокуратуру России. Эти обращения «отражают реальную ситуацию, сложившуюся в ходе войны в Украине», пишет издание. Совместно с Bellingcat журналистам The Insider удалось подтвердить подлинность писем из этого архива.

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Оставить жалобу в электронном виде можно на сайте Главной военной прокуратуры РФ по этому адресу: https://gvp.gov.ru/gvp/reception

Опубликованные жалобы родственников в очередной раз доказывают, что в так называемой «спецоперации» в Украине участвуют не только контрактники, но и солдаты срочной службы.

«Прошу рассмотреть мою жалобу за военнослужащего (...), направленного на военную срочную службу в Брянскую область. (...) В связи с учениями их отправили в Белгородскую область. Когда созванивалась с сыном, он говорил, что везут на учение, а оказалось — на войну. На данный момент его везут в сторону Украины. В Валуйке при построении солдатам сказали, что с 23 февраля они — военнослужащие контрактной службы, хотя мой сын ничего не подписывал. И все остальные, кто с ним находится, тоже срочники».

Жалобы в прокуратуру подтверждают, что многие военнослужащие узнали, что участвуют не в учениях, а в войне на территории соседнего государства, только когда уже оказались на территории Украины. А тех срочников, которые не поддались на уловки и не согласились подписать контакт, часто заставляли это сделать силой и угрозами.

«... последний раз выходил на связь 23 февраля 2022 года и сообщил, что их часть по непонятным причинам обязали обманным путём подписать контракт, объясняя это необходимостью для учений в полях, сказали, что это формальность и никто после этого их не обязует нести контрактную службу...»

«... был незаконно отправлен на военную операцию на Украине, так как контракт он не подписывал, согласия не давал ни в устном, ни в письменном виде. Также собеседования на данную тему не проходил. Обманным путем, воспользовавшись его паспортными данными, подделав подпись, заключили незаконно контракт на участие в военных действиях».

Публикация The Insider показывает, что и некоторые попавшие в Украину контрактники не хотели принимать участие в войне. Поэтиму «их тоже приходилось бросать на фронт обманным путем или силком», пишет издание. Чаще всего контрактников загоняли на фронт угрозой уголовного дела. Несколько десятков офицеров-контрактников из разных регионов и воинских частей написали жалобы, в которых сообщили, что они уже давно нарушают все условия контракта (не являются на службу, получают выговоры, публично вывешивают данные о себе и месте своей службы в соцсетях), с целью добиться увольнения. Однако начательство эти нарушения игнорирует, как часто игнорирует и прошения об увольнении из армии.

«Много жалоб в прокуратуру связано с тем, что солдаты, отправленные на войну, оказались брошены там безо всякого обеспечения и мединской помощи», – пишет The Insider. Раненым или контуженным солдатам не оказывают лечения, не сообщают диагнозы, предлагают самостоятельно оплатить МРТ и настаивают на возвращение на линию фронта.

Помимо жалоб на обращение с солдатами, в военную прокуратуру пишут российсике граждане, чьи родственники пострадали от насилия и мародертсв на оккупированных территориях. The Insider приводит несколько примеров.

Множество обращений родственников солдат в прокуратуру связано с розыском пропавших в ходе боевых действий в Украине. Как свидетельствуют авторы жалоб, во многих случаях военное руководство проявляет циничное безразличие в отношении пропавших или погибших солдат. После того как военные оказываются в плену, их родственники не могут месяцами получить никакой информации, зачастую о пленении или смерти своего сына или мужа они узнают только от украинцев. Тела погибших из Украины не вывозят, семьи тщетно пытаются разузнать, как забрать их и похоронить.

О том, как обращаются с отправленными воевать в Украину солдатами, различные издания писали уже неоднократно. Архив, доступ к которому получил The Insider, на примерах доказывает эти факты. В частности, информация о том, что в Украину были направлены срочники, появилась с начала вторжения, но постоянно опровергалась в минобороны РФ, Кремле и государственных СМИ.

Позже начали появляться сообщения о том, что на фронте российская армия ощущает нехватку личного состава, а желающих поехать воевать в Украину по контракту не так много. 2 июля правозащитный проект Gulagu.net. опубликовал информацию о том, что в росийских колониях вербуют заключенных для отправки на войну в Украину в составе «ЧВК Вагнера». 6 августа «Медиазона» опубликовала материал, в котром рассказывается, что в вербовках принимал участие сам Евгений Пригожин.

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