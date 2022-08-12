Саботаж или удар ВСУ? Что говорят о взрывах на аэродроме Саки в Крыму

Что произошло 9 августа на военном аэродроме Саки близ поселка Новофедоровка в Крыму и каковы последствия взрывов? Несколько дней спустя аналитики все еще пытаются объяснить произошедшее.

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В результате взрывов на военном аэродроме потеряла минимум 8 боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в пятницу, 12 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении поздно вечером в среду, что Россия потеряла девять боевых самолетов в Крыму.

Киев не взял на себя ответственность за взрывы, которые произошли во вторник на авиабазе. Но украинские официальные лица и простые граждане обильно комментировали заявления России о том, что это был незначительный инцидент, вызванный взрывом боеприпасов.

Так министр обороны Украины Олексий Резников заявил во время пресс-конференции в Копенгагене в минувшую среду: «Я думаю, что российские солдаты на этом аэродроме забыли очень простое правило — не курить в опасных местах. Вот и все».

Участвующий в пресс-конференции министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятным сценарий, при котором взрывы на территории авиабазы произошли в результате применения украинскими Вооруженными силами западного оружия. Также Великобритания считает ложными заявления России касательно причин инцидента, однако «ясно, что это не то, что происходит, когда роняешь сигарету». Глава оборонного ведомства Великобритании отметил, что должно пройти время, прежде чем причины взрывов будут установлены, отметив, что авиабаза в Крыму была «абсолютно законной целью» для Киева, так как она использовалась для нанесения авиационных ударов по территории Украины.

Воненный аэродром Саки в Крыму, 10 августа 2022. Спутниковый снимок Maxar Technologies. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

Уже две компании – Planet Lab и Maxar Technologies – опубликовали спутниковые снимки пострадавшей от взрывов российской авиабазы в Крыму. Снимки показывают несколько уничтоженных военных самолетов, что противоречит официальной версии России о том, что в результате взрывов не было потеряно ни одной боевой машины. На основе сделанных снимков телеканал CNN утверждает, что это «может быть самой большой потерей военных самолетов Москвой за один день со времен Второй мировой войны».

Как показывают спутниковые снимки, опубликованные 11 августа, по крайней мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов, передает CNN. Уничтоженные военные самолеты, по-видимому, являются бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30. Об этом телеканалу рассказал Питер Лейтон, научный сотрудник Азиатского института Гриффита (Griffith Asia Institute) и бывший пилот австралийских ВВС. По его словам, еще два боевых самолета были повреждены.

По его мнению, спутниковые снимки указывают на преднамеренное нападение, а не на несчастный случай, из-за наличия трех больших воронок. В своем расследовании CNN также опирается на распространенное в соцсетях видео, которое было проверено телеканалом и геолоцированно как снятое с авиабазы. На этом видео слышны три взрыва, посте которых в небе видны черные грибовидные столпы дыма. По словам Лейтона, «если одна бомба взорвется, она может отправить высокоскоростные очень горячие осколки в любые соседние бомбы и взорвать их. Это называется взрывным распространением. На изображении российской авиабазы вы можете видеть три источника взрывов. Они привели в действие соседние самолеты, на которых, похоже, были бомбы. Взрыв распространился».

Спутниковые снимки аэродрома Саки до и после взрывов, Planet Lab, 10 августа 2022. via REUTERS - PLANET LABS PBC

Лейтон также отметил, что тип разрушений на авиабазе напоминает то, что привело к потоплению крейсера ВМФ России «Москва» ранее в войне на Украине.

В среду в утренней сводке ВСУ на 10 августа украинские вооруженные силы добавили девять самолетов к списку российской военной техники, которая была уничтожена с начала российского вторжения в Украину в феврале. Министерство обороны Украины заявило, что не может определить причину взрывов на авиабазе, которая по данным аналитического центра Института изучения войны, находится в 225 километрах от линии фронта России.

10 августа глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что после взрывов на базе Саки в Новофедоровке введено чрезвычайное положение муниципального масштаба. По факту взрывов на аэродроме возбуждено уголовное дело, также сообщил журналистам Аксенов. Он, правда, не уточнил, по какой статье возбуждено дело.

В интервью RFI бывший глава французской миссии при ООН генерал Доминик Тринкан сказал, что случившееся на авиабазе в Крыму – это «часть украинской стратегии, которая заключается в том, чтобы нанести удар в глубину по всем тыловым элементам России». При этом, по его словам, Украина «никогда не заявляет об атаках на российской земле», как это было, например, при взрыве в Белгороде или ударе беспилотника по зданию ВМФ России в Севастополе.

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