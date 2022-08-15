Осужденная в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер подала апелляцию

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная в России к девяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, подала апелляцию на свой приговор, сообщили в понедельник, 15 августа, ее адвокаты.

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«Защита Бриттни Грайнер обжаловала решение Химкинского суда», вынесшего приговор звезде мирового баскетбола в начале августа, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката баскетболистки Марию Благоволину. Дата рассмотрения апелляции пока не известна.

31-летняя Бриттни Грайнер, считающаяся одной из лучших баскетболисток мира, была арестована 17 февраля в Шереметьево за попытку ввезти в РФ гашишное масло – в ее багаже при обыске нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом. Химкинский городской суд начал рассматривать уголовное дело против американской баскетболистки 1 июля. 2 августа состоялось последнее заседание Химкинского суда по делу Грайнер, она признала вину. По ее словм, она непреднамеренно привезла вещество в Россию и легально использовала его в Соединенных Штатах в качестве болеутоляющего. 4 августа Бриттни Грайнер была приговорена к 9 годам колонии общего ражима.

Дело Грайнер приобрело геополитическое значение в контексте кризиса в отношениях между Москвой и Вашингтоном, связанного с вторженем России в Украину. Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что сделали «существенное предложение» Москве с целью добиться освобождения двух задержанных в России и заключенных в тюрьму американцев – Бриттни Гринер и Пола Уилана. Как сообщает France-Presse, в минувшую субботу высокопоставленный российский дипломат подтвердил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможный обмен Бриттни Грайнер на задержанного в США российского торговца оружием Виктора Бута.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и отбывает 25-летний тюремный срок в США.

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