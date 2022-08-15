Приговор по делу катастрофе MH17 вынесут 17 ноября. Для Гиркина и еще трех обвиняемых запрошены пожизненные сроки

Как стало известно, приговор по делу о катастрофе «Боинга» «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом будет вынесен в Нидерландах 17 ноября этого года. Для четырех обвиняемых, среди которых бывший командир пророссийских сепаратистов Игорь Гиркин, прокуратура запросила пожизненные сроки.

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Процесс по делу о сбитом малайзийском «Боинге» начался в марте 2020 года в суде под Амстердамом.

Международная группа следователей установила, что самолет был сбит над Донецкой областью пророссийскими сепаратистами с помощью зенитного ракетного комплекса «Бук», доставленного с российской военной базы.

В этом процессе четверым предъявлены обвинения. Трое из них — граждане РФ, один — Украины. Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить всех четверых к пожизненному заключению.

Один из обвиняемых, Игорь Гиркин (под псевдонимом Стелков) — бывший сотрудник ФСБ и бывший командующий пророссийскими сепаратистами в Донбассе в начале войны, предшествовавшей полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Сразу после авиакатастрофы, 17 июля 2014 года, Гиркин опубликовал в соцсетях сообщение об уничтожении силами «ДНР» украинского военного самолета. Когда выяснилось, что сбили пассажирский лайнер, сообщение было удалено. Но в сети сохранились многочисленные скриншоты.

Обвинения были предъявлены также трем его подчиненным: россиянам Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также украинцу Леониду Харченко. Всех судят заочно. Только Пулатов представлен адвокатами. Сторона обвинения считает доказанной их причастность к гибели MH-17.

Россия отрицает свою причастность к авиакатастрофе. В октябре 2020 года в Москве сообщили, что отказалась от дальнейших консультаций с Нидерландами и Австралией по делу о крушении малайзийского «Боинга». При этом своей однозначной версии о том, кто стоит за гибелью «Боинга», у Москвы нет. Обвиняемые по делу тоже говорят о своей невиновности.

Семьи погибших в результате катастрофы MH17 в небе над Донбассом в прошлом году обратились к президенту РФ Владимиру Путину с такими словами: «Ваше отрицание бросает вызов доказанным фактам, и вы это знаете. Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, что вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого углубляя ее».

Самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, главном образом граждане Нидерландов, погибли.

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