Культуру начали обстреливать из «ГРАДа». Кто уполномочил новую репрессивную структуру составлять списки врагов?

В ближайшие дни в Госдуме пройдет второе заседание Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Той самой, которую Иван Ургант, уже включенный ГРАДом в список «врагов», предложил переименовать в Группу по обнаружению врагов нашего общества (ГОВНО).

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Среди учредителей — лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и писатель Захар Прилепин, которые в своем совместном заявлении отметили, что группа основана для «создания условий для противодействия прозападному влиянию в гуманитарной сфере и формирования патриотической культурной элиты». Среди доступных и эффективных средств для борьбы с «культурным врагом» энтузиасты видят прежде всего «привлечение внимания надзорных органов к фактам господдержки деятелей культуры, занимающих враждебную позицию к действиям России по укреплению суверенитета и защите государственных интересов». Деятели группы уже начали распространять специальные бланки — форму для доноса, где остается только вписать имя-фамилию автора доноса, имя-фамилию «преступника» и «состав преступления». Воспользоваться бланком и отправить заявление может любой гражданин России.

Деятели группы уже начали распространять специальные бланки — форму для доноса, где остается только вписать имя-фамилию автора доноса, имя-фамилию «преступника» и «состав преступления». © DR

За несколько дней до объявления о создании ГРАДа Прилепин написал у себя в фейсбуке: «Узнал статистику. Кто-то не поленился и сосчитал. Примерно 200 деятелей культуры подержали спецоперацию, и более 2000 — осудили. Ничего так, да? В 10 раз разница. Не просто уверен, а знаю — еще несколько тысяч осудили, но смолчали. Знаете, как дальше будет развиваться ситуация? Вот те, кто осудили либо смолчали, — а они: абсолютное большинство, — будут тихо и с необычайным удовлетворением в чреслах, — душить тех, кто поддержали».

Группа уже начала действовать — в результате первого этапа работы создан реестр деятелей культуры и чиновников, занимающих «антироссийскую позицию». Пока таких насчитали порядка 140 человек. Эксперты, изучившие список, отметили его эклектичность и множество необъяснимых моментов. Например, туда внесен Виталий Третьяков, еще до 2014 года, до аннексии Крыма занявший откровенно антиукраинскую позицию, а сейчас открыто и активно поддерживающий войну. Также в списках оказался советник президента по культуре Владимир Толстой, кинорежиссер Владимир Хотиненко, адепт режима, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Первый канал является главным пропагандистским рупором телевизионным власти.

В списках ГРАДа оказался советник президента по культуре Владимир Толстой, кинорежиссер Владимир Хотиненко, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. © DR

Кроме того, в список попало все жюри литературной премии «Большая книга». Насчет попадания в списки жюри «Большой книги» эксперты вынесли общее мнение: из года в год Прилепин подается на премию, но, получив восемь лет назад награду за роман «Обитель», больше не добирался даже до шорт-листа. В прошлом году Прилепин уже высказывался в негативном плане о премии, отметив, что половина жюри состоит из евреев.

Список, который уже назвали «расстрельным», выглядит как длинный столбик имен, рядом с которым — сфера деятельности и характер «преступления». «Преступники», по мнению градовцев, делятся на две категории: «против» и «молчит», что и указано против каждой фамилии

Если называть вещи своими именами, то ГРАД организовал доносительство на деятелей культуры, не поддержавших «спецоперацию», причем не только выступивших «против», но просто «промолчавших». Организаторы напирают на то, что они якобы вовсе не против оппозиционных деятелей культуры как таковых — они лишь не хотят, чтобы этим деятелям выделялись государственные деньги. То есть целиком лишить их господдержки и возможности занимать должности в государственных культурных институциях.

«Преступники», по мнению градовцев, делятся на две категории: «против» и «молчит», что и указано против каждой фамилии. © DR

««Этих (не поддержавших войну. — RFI) деятелей культуры не уволили из госструктур и не лишили госдотаций, они продолжали сидеть на бабле… В российских театрах работают 60, 80, 90% радикальных противников происходящего», — заявил Прилепин на первом заседании ГРАДа, состоявшемся на прошлой неделе. А вскоре написал в своем телеграм-канале: «Пусть свои проекты с русофобскими нарративами реализуют на личные средства и средства своих немногочисленных поклонников. Либеральная русофобская мафия давно оккупировала почти все крупные премии и события в области культуры, от Фонда кино до Большой книги и Золотой маски». И вдогон посетовал: «С 2014 года в России не появилось ни спектаклей, ни книг, которые были бы посвящены событиям в Донбассе и отмечены крупными премиями».

Член инициативной группы ГРАДа депутат думы Дмитрий Кузнецов (член комитета по культуре) высказался еще более решительно: «Первая цель ГРАД — реализация государственной культурной политики. Цель вторая — отмена прозападной цензуры. Мы проанализировали, кто из экспертов Фонда кино как реагировал на происходящее — никто не поддержал государство и военную спецоперацию. Проанализировали жюри крупнейшей российской литературной премии — там тоже из 100 человек никто не поддержал спецоперацию. Это свидетельство эффективности прозападной пропаганды, профессионализма „пятой колонны“», — приводит слова Кузнецова сайт ГРАДа.

Интересно, что радетели лояльной культуры не стесняются позорной репрессивной лексики и риторики: «Зачистки (выделено автором — RFI) должны проходить в рядах чиновников и управленцев, которые отвечают за свои действия перед государством и избирателями». Это слова того же Кузнецова. До последнего времени использование слова «зачистка» считалось возможным лишь для описания насильственных действий репрессивных органов.

Заместитель лидера партии «За правду» политолог Александр Смирнов продолжает практику использования сталинской риторики: «Нужно создать СМЕРШ, списки и выкорчевывать эту дрянь с корнем». Тут уж вообще без комментариев. Равно как трудно придумать адекватный комментарий к высказыванию актера Дмитрия Певцова: «…то, что разрушает наше государство изнутри, надо давить, как клопов. Большое количество таких „клопов“ у нас сидит в культуре и искусстве, особенно в больших городах».

Актриса Мария Шукшина предложила отслеживать граждан, не порвавших даже косвенных связей с врагами государства российского. Кто-то рассказал ей, что на теплоходах, курсирующих по Москва-реке, слышатся песни в исполнении Софии Ротару, которая, как известно, однозначно осудила российскую агрессию: «Считаю этот случай незаурядным, пройти мимо не могу, поскольку, как мы знаем, вовсю идет война культурных кодов, и все эти вещи небезобидны. Спасибо подписчикам за то, что бьете тревогу. В условиях военного времени предлагаю обращаться в Федеральную Службу Безопасности, чью эффективную работу мы сейчас наблюдаем», — написала актриса в своем инстаграмме.

Что касается деятельности ГРАДа, то пока не удалось установить — является ли создание структуры инициативой снизу или кто-то уполномочил этих Прилепина и Миронова составлять списки, выпускать бланки и развивать практику доносительства. Наблюдатели склоняются к тому, что это скорее инициатива самих организаторов поиска врагов среди деятелей культуры. Осенью Миронов и Прилепин собираются внести предложение по формированию официального органа отслеживания тех, кто не поддерживает войну. Если дума поддержит инициативу, то практика доносительства выйдет на официальный государственный уровень.

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