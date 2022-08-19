Сложно, но возможно: запретит ли Евросоюз визы для граждан России

КОММЕНТАРИИ

В конце августа министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят возможность запрета шенгенских виз для граждан России. С такой инициативой выступили страны Балтии, Финляндия, а также председательствующая в ЕС Чехия. Канцлер Германии заявил, что не может согласиться с таким предложением. В Париже пока никак не комментировали эту инициативу. Насколько реальной является перспектива запрета виз россиянам в рамках очередного пакета санкций, разбиралась Русская служба RFI.

Реклама Читать далее

Кто выступает за запрет

С 18 августа Эстония запретила въезд на свою территорию гражданам России, у которых есть эстонские шенгенские визы. Исключение обещали сделать для близких родственников граждан и обладателей вида на жительство Эстонии, дипломатов и членов их семей, сотрудников транспортных компаний, а также тех, кто въезжает в страну по гуманитарным соображениям. В Таллине также заявили, что работают над тем, чтобы запретить въезд в страну россиянам, имеющим шенгенские визы других стран.

В Эстонии уверены, что, помимо символического значения, запрет на въезд в Шенгенскую зону соотечественникам Владимира Путина может иметь и стратегический интерес: «Поездки в ЕС популярны среди российской элиты и среднего класса Москвы и Санкт-Петербурга. Это люди, которых Путин пытается убедить, что у него все под контролем, — говорит эстонский политик Ээрик-Нийлес Кросс. — Многие из них не поддерживают войну, но большинство считают, что не имеют к ней никакого отношения. Почувствовав дискомфорт от невозможности путешествовать по ЕС, они лучше осознают свою вовлеченность».

Ранее, в начале августа посольство Латвии в Москве объявило о временном прекращении выдачи всех типов виз гражданам России. Исключение сделали только для россиян, вынужденных поехать в Латвию на похороны близких родственников. Позже правящая коалиция в сейме Латвии договорилась о том, что временные виды на жительство, выданные россиянам в стране, будут продлевать лишь в редких случаях. Также планируется ограничить въезд на территорию страны россиян с шенгенскими визами других государств.

Литва перестала выдавать визы российским гражданам еще в конце февраля. Исключение составляют только гуманитарные случаи, а также дипломатические работники. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз принять общее решение о запрете на выдачу виз россиянам, а также аннулировать все выданные ранее визы. При этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас признал, что «ожидать консенсуса на уровне Евросоюза по вопросу введения запрета на выдачу гражданам России туристических виз не приходится». Он считает, что этот вопрос может вызвать разногласия уже на стадии подготовки.

Финляндия с 1 сентября намерена сократить число выдаваемых россиянам туристических виз в 10 раз. Об этом заявили в МИД Финляндии. Как отмечает издание Yle, сейчас Финляндия ежедневно принимает около тысячи заявлений на визы от россиян. «Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо», — говорила премьер-министр Финляндии Санна Марин. В то же время в Хельсинки отметили, что планируется ввести новый тип гуманитарной визы для облегчения поездок российским журналистам и гражданским активистам.

С инициативой запретить выдачу шенгенских виз на уровне всего Евросоюза выступила председательствующая сейчас в ЕС Чехия. Сама Чехия прекратила выдавать россиянам туристические визы еще в самом начале войны, однако посольство в Москве продолжило выдачу «шенгенов» активистам, журналистам и правозащитникам. «Россияне должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия», — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, добавив, что будет добиваться консенсуса по этому вопросу на встрече глав МИД Евросоюза 31 августа в Праге. Встреча министров иностранных дел носит неформальный характер, но ее итоги должны подготовить базу для решений, которые в октябре будут принимать лидеры стран ЕС на саммите союза.

Аргументы противников запрета

В Еврокомиссии подтвердили планы обсудить возможные визовые ограничения для граждан РФ, однако исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может согласиться с предложением запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. «Это война Путина, и поэтому мне очень трудно согласиться с этой идеей. Мы приняли очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов», — сказал Шольц на пресс-конференции 11 августа. Он отметил, что, если бы санкции распространили на всех, «включая невинных людей», то это бы ослабило эффективность введенных мер.

Французские власти пока официально не комментировали инициативу о запрете виз для граждан России. При этом некоторые французские эксперты считают, что такие запреты могут иметь контрпродуктивные последствия. «Идея якобы русофобии жителей Запада исторически укоренилась в значительной части российского общественного мнения, — подчеркивает Мари Дюмулен, бывший французский дипломат, а сейчас сотрудница исследовательского центра „Европейский совет по международным отношениям“. — Это работающий нарратив, который Кремль без колебаний использует в своих интересах: когда российским спортсменам запретили участвовать во многих спортивных соревнованиях в начале войны, это широко транслировалось государственной пропагандой и подпитывало идею неприятия всего населения».

Такого же мнения придерживается и Жан де Глиниасти, руководитель исследований в Институте международных и стратегических отношений (Iris), а ранее — посол Франции в Москве. В интервью France Info он объясняет, что полный запрет на выдачу виз россиянам был бы непродуктивным. «Это укрепило бы поддержку Путина. Доля путешествующих россиян составляет 40% населения, и это наиболее просвещенная часть, наиболее открытая для западного влияния, наиболее стремящаяся поддерживать связь с европейцами. Именно с этой частью России нам потом и предстоит строить отношения», — считает де Глиниасти.

Возможен ли запрет юридически

В действующей редакции Визового кодекса ЕС сейчас не предусмотрена возможность запрета на выдачу виз для граждан отдельной страны. Кроме того, в нем прописано, что «запрещается принимать полный запрет в отношении граждан конкретной страны или автоматически отказывать любому гражданину любой страны». Об этом говорит старший научный сотрудник Центра прав человека Гентского университета Сара Ганти в комментарии изданию «Медуза». Государства-члены должны соблюдать принцип индивидуальной оценки претендента на визу и в случае отказа объяснять свое решение.

Российское агентство ТАСС утверждает со ссылкой на источники, что в ЕС намерены пересмотреть шенгенский визовый кодекс для ограничения выдачи виз всем гражданам России, за исключением отдельных категорий. Для принятия такого запрета нужно, чтобы его утвердил Совет ЕС при единогласной поддержке всех 27 стран-членов союза. При этом не все из этих стран входят в Шенгенскую зону. А некоторые страны Шенгенской зоны не входят, в свою очередь, в Евросоюз. Поэтому согласовать данную меру потребуется также с Исландией, Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном.

В свою очередь профессор МГИМО Вадим Войников считает, что полный запрет на выдачу виз россиянам стал бы нарушением не только визового кодекса, но и первичного права ЕС, включая Хартию ЕС об основных правах. Санкции должны носить адресный характер и, согласно статье 215 Договора о функционировании ЕС, могут вводиться либо в отношении конкретных лиц, либо касаться экономических и финансовых отношений. Запрет на выдачу виз не подпадает ни под один из этих аспектов, а значит, решение может быть оспорено как несостоятельное и необоснованное, уверен российский эксперт.

Какое пространство для маневра есть у Брюсселя? «Граница того, что можно или нельзя сделать, не определяется текстами», — считает адвокат Парижской коллегии адвокатов Вильям Жюлье, специализирующийся на международном уголовном праве. И в рамках санкционной политики, определенной статьей 215 Договора о функционировании ЕС, Европейский совет потенциально может пойти даже на запрет выдачи виз на уровне ЕС всем российским гражданам. Конечно, это будет «дискриминация по национальному признаку», которая абсолютно незаконна во Франции, признает Жюлье. Однако такое решение не получится оспорить в суде, поскольку оно будет является частью Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) Европейского Союза.

Однако до внедрения этой меры Совет ЕС также может принять решение о приостановлении или отмене двустороннего Соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС, действующего с 2007 года, которое позволяет получить визу быстрее и дешевле. Уже в феврале Евросоюз приостановил действие этого Соглашения для российских чиновников, дипломатов и бизнесменов. «На практике гражданам России уже стало сложнее получать визы», — отмечает в комментарии газете Le Parisien адвокат Од Римайо, специализирующаяся на правах иностранцев. По ее словам, такая тенденция наблюдается уже несколько недель и затрагивает даже ситуации воссоединения семей, несмотря на то что эта категория защищена Европейской конвенцией о правах человека.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться