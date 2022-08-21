Под Москвой при взрыве машины погибла дочь философа Дугина, возможно это было покушение на самого идеолога «русского мира»

В субботу вечером, 20 августа, в Московской области взорвался автомобиль, в котором находилась 29-летняя Дарья Дугина — дочь консервативного философа и публициста, одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина. Она погибла на месте. По сообщениям СМИ, взорванный автомобиль принадлежал самому философу, и этот взрыв был покушением на него. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser Prado произошел около 9–10 часов вечера на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. После взрыва автомобиль съехал на обочину и загорелся. Следователи считают, что в автомобиле сработало взрывное устройство, которое было прикреплено к дну машины со стороны водительского сиденья.

Дугина возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция», который проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в музее-заповеднике Пушкина в подмосковном Захарове. В этот день с лекцией на фестивале выступал и ее отец. Знакомые Дугиных сообщили, что взорвавшийся автомобиль принадлежал философу, а его дочь обычно ездит на другой машине. По данным Baza и «112», Дугин должен был возвращаться с фестиваля вместе с дочерью, но в последний момент сел в другой автомобиль, который ехал следом за взорвавшейся машиной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном общественно опасным способом (пункт «е» части второй 105-й статьи Уголовного кодекса России). В сообщении ведомства отмечается, что «прорабатываются все возможные версии совершенного преступления». По данным газеты «Коммерсант», одна из версий — покушение на самого Дугина. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дугиной в центральный аппарат ведомства.

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Александр Дугин — философ и политолог крайне правых, националистических взглядов ранее увлекался мистицизмом и эзотерикой, является одним из идеологов «неоевразийства», теории о геополитическом пространстве Евразии, которая включает в себя прежде всего постсоветские страны с центром в Москве. Дугин активно поддерживает российскую агрессию против Украины. Комментируя пожар в одесском Доме профсоюзов, Дугин тогда призывал «убивать, убивать и убивать». С 2014 года он находится под европейскими санкциями, а с 2015-го — под американскими. Считается, что взгляды Дугина имеют влияние на идеологию Путина.

Философ Александр Дугин. 18 октября 2014 года на митинге в Москве. via REUTERS - MOSCOW NEWS AGENCY

Дарья Дугина была не только «правой рукой» отца, но и сама выступала как философ и публицист. Она окончила аспирантуру Философского факультета МГУ, была политическим обозревателем Международного евразийского движения, писала колонки для прокремлевских RT и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова, а также участвовала в политических ток-шоу на российских государственных телеканалах. Дугина активно поддерживала российское вторжение в Украину, за что попала под санкции США и Великобритании.

Дарья Дугина в эфире "Царьград.ТВ" via REUTERS - TSARGRAD.TV

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что преступление совершили «террористы украинского режима», которые пытались убить ее отца. Сенатор Андрей Клишас потребовал «уничтожить» исполнителей и заказчиков преступления, также назвав их «террористами». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале написала, что «если подтвердится украинский след, […] то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом».

В Киеве заявили, что «Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство», — сказал в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, это убийство свидетельство борьбы за власть и влияние различных группировок внутри России, которое будет использовано для усиления идеологического и информационного давления на российское общество для повышения градуса ненависти к Украине.

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