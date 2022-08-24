Правозащитники сообщили об убийстве в Чечне критика Кадырова Салмана Тепсуркаева

Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1ADAT подтвердил информацию об убийстве похищенного кадыровцами в 2020 году модератора канала Салмана Тепсуркаева. Ранее об этом в интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказала юрист «Команды против пыток» Ольга Садовская.

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«Есть дело, в котором мы не спасли человека. Его убили. Дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом по правам человека. Мы знаем, что он погиб», — сказала Садовская в интервью. По ее словам, после похищения Тепсуркаева «Команда против пыток» пыталась «выцарапать» его и собрать доказательства похищения.

19-летний Салман Тепсуркаев был похищен в Геленджике 6 сентября 2020 года. На следующий день в интернете появилось видео, где молодого человека заставили истязать себя. Только спустя два месяца, в ноябре 2020-го, Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту похищения Тепсуркаева. Однако о ходе расследования дела и подозреваемых по нему больше ничего не сообщалось.

В октябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что Тепсуркаева незаконно похитила «группа из трех-пяти человек в форме чеченской полиции, передвигавшаяся на черных автомобилях Toyota Camry с чеченскими регистрационными номерами». Правозащитная организация Amnesty International обращалась к властям Чечни с требованием раскрыть местоположение оппозиционера.

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично одобрил пытки и похищение Тепсуркаева, однако заявил о непричастности чеченских силовиков к этому делу.

После интервью Садовской «Народное движение „Адат“» через телеграм-канал 1ADAT (этот канал иногда публикует непроверенную информацию) сделало заявление, в котором раскрыло подробности убийства Тепсуркаева. По данным соратников, Тепсуркаева убили 15 сентября 2020 года на военном полигоне в селении Джалка, родовом селе депутата Госдумы Адама Делимханова.

«Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его. Салмана в течении недели пытали, унижали и в конце ужасающим способом убили, но и этого мерзким кадыровским преступникам было мало. Они отдали тело родственникам и сказали им „закопать его как собаку“. Тело Салмана захоронили в безымянной могиле», — говорится в сообщении.

«Народное движение „Адат“» (телеграм-канал 1ADAT) является одним из самых известных оппозиционных движений чеченцев, выступающим за «прекращение геноцида чеченского народа, объединение чеченского народа и деоккупацию Чечни». Адат — это обычай, правовые нормы, существующие на Кавказе и Центральной Азии с доисламских времен, не отраженные в шариате и современных государственных законах.

Телеграм-канал движения рассказывает о нарушениях прав человека, резко (и часто в оскорбительной форме) критикует руководство Чечни и лично Рамзана Кадырова. У канала около 40 тысяч подписчиков. Создателем и одним из руководителей «Адата» является Ибрагим Янгулбаев. В январе 2022 года чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде его мать Зарему Мусаеву и возбудили против нее уголовное дело о применении насилия к полицейскому. С тех пор она находится в СИЗО в Грозном.

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