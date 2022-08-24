Евгения Ройзмана задержали в Екатеринбурге по уголовному делу о «дискредитации» армии РФ

Оппозиционера Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа в Екатеринбурге по уголовному делу, которое возбудили против него по статье о «дискредитации» действий российской армии (ст. 280.3 УК). Бывшего депутата Госдумы и мэра Екатеринбурга, по всей видимости, этапируют в Москву, где расследуется его дело. После ареста Ильи Яшина Ройзман оставался едва ли не последним известным российским оппозиционером, жестко выступавшим против вторжения РФ в Украину и остававшимся на свободе.

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UPD 14:00 Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил РФ, сообщил днем его адвокат Владислав Идамжапов. Политика доставят в Москву для проведения следственных действий, указывает источник РИА Новости. В свою очередь в ГУМВД по Москве сообщили, что против задержанного в Екатеринбурге «мужчины» возбуждено дело по ч. 1 ст. 280.3 – о дискредитации армии за размещенный в интернете ролик.

В квартиру Ройзмана силовики пришли в среду утром для проведения обыска и задержания. «280-я статья, часть третья. Дело в Москве», — сообщил политик из окна своей квартиры журналистам.

Ройзман на несколько секунд выглянул в окно своей квартиры

«280-я статья, часть третья. Дело в Москве»

Судя по этим словам, Евгения Ройзмана перевезут в Москву.#СвободуРойзману pic.twitter.com/25E8VGEApm — Еле!а Щербакова🇺🇦 (@elenash0500) August 24, 2022

Когда Ройзмана выводили из квартиры, он сообщил прессе:

Ну что, ну, ничего скажу. Мы же про свою страну все знаем. Ничего нового (…) [Дело], фактически, за одну фразу — "вторжение в Украину" <﻿…﻿> Я везде ее говорил, да и сейчас скажу.

Он также уточнил квалификацию дела — его возбудили по части 1 статьи 280.3 УК, которая предполагает до 3 лет лишения свободы.

Государственное агентство ТАСС со ссылкой на свой источник утверждает, что дело на Ройзмана возбудили из-за его видео в ютубе.

Статья 280.3 карает за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил» РФ, а также «дискредитацию» действия российских госорганов за рубежом. Эта статья, как и статья 207.3 (распространение сведений об армии, которые власти сочтут «заведомо ложными»), была введена в УК в начале войны РФ против Украины как инструмент военной цензуры.

Помимо квартиры Евгения Ройзмана, силовики проводят обыски в его частном музее икон уральской старообрядческой Невьянской школы и благотворительном фонде.

После ареста Ильи Яшина Ройзман оставался едва ли не последним известным российским оппозиционером, который жестко выступал против вторжения РФ в Украину и оставался на свободе. На Илью Яшина дело возбудили по статье 207.3 УК («заведомо ложная» информация об армии) части 2 с наказанием до 10 лет тюрьмы. В СИЗО Яшин находится с 13 июля (до этого с 28 июня он был под административным арестом). По той же статье (207.3 часть 2) власти посадили в СИЗО 22 апреля политика Владимира Кара-Мурзу (с 11 апреля он был под административным арестом). 9 августа срок ареста оппозиционеру продлили до 12 октября. 13 июля против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело — по статье о деятельности «нежелательной организации» (ч. 1 ст. 284.1 УК).

В марте и апреле этого года Ройзмана трижды оштрафовали по административной статье о «дискредитации» армии РФ по статье 20.3.3 КоАП. Поводами для стали его твит, пост в телеграме и высказывание в видео. Уголовная статья о «дискредитации» 280.3 вменяется только после аналогичных нарушений по административной статье.

В мае политика также оштрафовали на 85 тысяч рублей по административной статье за «неуважение к власти» из-за твита про заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Слова министра «Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире» Ройзман прокомментировал твитом: «И для этого вы решили свою страну об стену у***ть [раздолбать]?».

Лавров заявил:

«Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире»



Я вежливо спросил:

«И для этого вы решили свою страну об стену уебать?»



КоАП 20.1.3

Неуважение к власти (от 30 до 100 тр)

Суд в 14.30, в

Октябрьском.



А на вопрос так и не ответили. pic.twitter.com/vehA89MqIu — Евгений Ройзман (@roizmangbn) May 25, 2022

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