Евгений Ройзман освобожден в зале суда, ему запрещено пользоваться интернетом и посещать публичные места

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение о мере пресечения бывшего мэра Евгения Ройзмана, которому вменяют статью о дискредитации армии. Сам Ройзман на суде не признал свою вину.

Реклама Читать далее

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил ходатайство следствия, которое просило назначить бывшему мэру города Евгению Ройзману запрет определенных действий. Суд по ходатайству следствия запретил политику:

- посещать публичные места и мероприятия;

- общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвокатов и представителей органов следствия;

- получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, кроме судебной корреспонденции;

- использовать средства связи и интернет.

Запрос следователя на запрет покидать квартиру с 00:00 до 23:59 суд не поддержал. Политик освобожден в зале суда.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов на заседании заявил, что оснований для избрания подобной меры пресечения нет, и просил суд отказать следствию. Также защитник попросил приобщить к делу положительные характеристики, которые на бывшего мэра составили музыканты Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков и главный редактор «Новой газеты», Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

Ройзману предъявили обвинение в ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние), максимальное наказание предусматривает три года лишения свободы. По версии следствия, в опубликованном на YouTube видеоролике он высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Сам экс-мэр ранее говорил, что дело завели «фактически за одну фразу». Он отказался признать вину.

В комментарии екатеринбургскому порталу Е1.ru глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков объяснил, санкции части 1 статьи 280.3 предполагает наказание до трех лет лишения свободы, то есть преступление относится к категории небольшой тяжести. Мера пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести может быть избрана лишь в исключительных случаях.

Ройзмана задержали утром 24 августа, его квартиру в Екатеринбурге обыскали. Обыски также прошли в открытом политиком на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана. Силовики изъяли компьютерную технику. Адвокат сообщал, что его не пускали к подзащитному. Во время обыска Евгений Ройзман сообщил журналистам из окна своей квартиры, что уголовное дело в отношении него о дискредитации Вооруженных сил было возбуждено в Москве.

Весной бывшего мэра трижды штрафовали на 50 тыс. руб. по административным протоколам о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В мае ему назначили штраф еще на 85 тыс. руб. по протоколу по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство — распространение в Сети информации, выражающей «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России») из-за комментария в Twitter к заявлению главы МИДа Сергея Лаврова.

Евгений Ройзман в момент задержания в Екатеринбурге 24 августа 2022. AP

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться