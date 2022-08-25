Основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин попал в больницу в результате нападения

Основатель «Комитета против пыток» и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игорь Каляпин попал в больницу в результате нападения. Об этом пишет«Сота», ссылаясь на пресс-секретаря «Команды против пыток» Наталью Курекину. Подозреваемый задержан.

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Каляпин рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что нападение произошло у него дома в деревне Нижегородской области. Находясь у соседей, правозащитник познакомился с человеком, который представился полицейским. Затем Игорь Каляпин пригласил его к себе домой, где новый знакомый напал на него.

«Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен»,— цитируют СМИ слова Каляпина, который сумел вызвать полицию и сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Причины нападения на момент написания неизвестны. Сам Каляпин не уверен, что они связаны с его правозащитной деятельностью.

До 6 февраля 2022 года Игорь Каляпин возглавлял Комитет против пыток внесенный в списки иноагентов. В январе в Нижнем Новгороде на доме матери Каляпина были расклеены плакаты с оскорблениями в адрес правозащитника и утверждениями, что тот «продал отечество за гранты США и Германии», является «иностранным агентом» и «помогает террористам». Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с похищением Заремы Мусаевой назвал Игоря Каляпина террористом и призвал задержать его.

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