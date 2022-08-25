Путин увеличил штатную численность армии до 2 млн человек. На фото: Путин и Шойгу на открытии форума "Армия-2022" 15 августа.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность вооруженных сил России с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек. Число военнослужащих составит 1,1 миллиона, остальные — гражданский персонал. Указ вступит в силу в январе следующего года.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий с 1 января 2023 года штатную численность Вооруженных сил (ВС) на 137 тыс. человек. Общий штат ВС теперь будет составлять 2 039 758 человек, из них военнослужащих — 1 150 628, сообщает «Комменрсантъ».

Предыдущий указ об увеличении численности войск датирован 17 ноября 2017 года. С 1996 года штатная численность военнослужащих армии и других войск устанавливается указами президента. Всего с 1997 года было опубликовано восемь таких указов. Новый, августовский указ стал девятым.

Численность военнослужащих в вооруженных сил СССР на конец 1991 года составляла 3,7-3,8 млн человек (без гражданского персонала). В 1992 году президент России Борис Ельцин подписал указ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации», предполагающий сокращение численности армии. По разным оценкам, на тот момент в России было 2,5-2,8 млн штатных военных. К 1994 году численность военнослужащих в России уменьшились до 2,1 млн, к 1996 году — до 1,7 млн (на 40% по сравнению с 1992 годом).

Причина увеличения армии неизвестна, отмечает издание «Холод». Патриотические телеграм-каналы предполагают, что это связано с урегулированием статуса добровольческих отрядов и формирований в составе ЧОП, ЧВК, казачьих отрядов и этнических батальонов.

Согласно открытой части проекта бюджета на 2022–2024 годы, в 2022 году на вооруженные силы России будет израсходовано в сумме 1 067,3 млрд руб., в 2023 году — 1 110,6 млрд руб., в 2024 году — 1 143,7 млрд руб.

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