Российскому оппозиционеру отказали в гуманитарной визе в Германию.

25-летний активист штаба Алексея Навального из Ростова-на-Дону Вадим Кобзев уехал из России и попытался получить гуманитарную визу в Германию, но ему отказали. «Помощь от стран ЕС просят люди с антивоенной позицией, которым опасно находиться в России», – говорит он.

Реклама Читать далее

25-летний активист штаба Алексея Навального Вадим Кобзев Кобзев дал большое интервью изданию «Холод». В нем он рассказал о преследованиях со стороны российских правоохранительных органов. С 2017 года он уже четырежды отбывал административные аресты за участие в акциях протеста и организацию митингов. В марте этого года его дважды вызывали на допросы в Следственный комитет и намекнули, что его статус свидетеля по уголовному делу об отмывании миллиарда рублей в ФБК могут изменить на подозреваемого.

«После отравления Навального и его возвращения в Россию ситуация стала ухудшаться», – рассказывает в интервью Вадим Кобзев. Накануне январского митинга против ареста Навального его задержали возле магазина, куда он ходил за продуктами, и осудили на семь суток. Накануне апрельского митинга его с женой задержали на остановке и посадили уже на 13 суток, его жену — на 10 по статье о нарушении общественного порядка. Кроме этого, банковские счета Вадима Кобзева арестовали, по его словам, «арест на счетах сохраняется до сих пор».

В конце апреля он с женой уехал из России в Грузию и сразу же подал документы для получения гуманитарной визы в Германию. Для этого необходимо предоставить доказательства политического преследования в России. Вадим Кобзев отправил более 200 страниц – документы о задержаниях за административные правонарушения, уголовное преследование и поручительства от правозащитных организаций.

«Но нас с женой так и не вызвали на интервью в посольство, а в конце июня на почту пришел ответ, что в выдаче визы отказано, потому что я не доказал реальность политического преследования, а кроме того, я нахожусь в относительно безопасной стране», – рассказывает Вадим Кобзев в интервью.

По его словам, в Грузии он не чувствует себя в полной безопасности: «20% страны оккупировано Россией с 2008 года, и периодически поднимаются темы признания Абхазии и Южной Осетии частью России. Если это произойдет, грузинское правительство в ответ может предпринять какие-то резкие меры против россиян. Они и сейчас рассматривают вопрос о введении виз для граждан России. Получить вид на жительство в Грузии с российским паспортом почти невозможно. Легально здесь разрешено жить только год. После этого можно пересечь границу на один день и въехать обратно, но есть риск, что пограничники откажут во въезде. Кроме того, с начала войны в Грузию уже не пустили многих активистов, политиков и независимых журналистов: например, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Инсу Ландер, Ольгу Борисову».

Летом европейские политики заговорили о запрете туристических виз для россиян. При этом вопрос о защите оппозиционно настроенных россиян в Европе поднимается крайне редко. «Активисты в России оказались в большой опасности, потому что получить гуманитарную визу, вопреки заявлениям политиков из стран ЕС, не так-то просто», – говорит Вадим Кобзев. Он знает имена коллег, которым тоже отказали в убежище. «Всем присылают одинаковый ответ», – рассказал он.

Власти Латвии, Литвы, Эстонии и Чехии практически полностью приостановили выдачу краткосрочных виз гражданам России (кроме редких исключений), Финляндия замедлила процесс их получения. «Запрет туристических виз не поможет остановить войну и этой цели не способствует: большинство сторонников войны, мне кажется, в Европу и так бы не поехали, ведь они считают, что вокруг русофобия и нацисты», – считает Вадим Кобзев.

По данным ОВД-инфо, с 24 февраля на территории России и аннексированного Крыма известно как минимум о 16437 задержаниях за антивоенную позицию, 224 человека проходят фигурантами в «антивоенных» уголовных делах, составлено не менее 3807 административных протоколов о «дискредитации» российских войск (на 24 августа 2022 года).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться