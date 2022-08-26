С начала войны россияне отправили в Роскомнадзор в два раза больше жалоб на запрещенную инфрмацию. На фото: Дети играют у здания Ижевского театра оперы и балета, 18 августа 2022.

«Большая часть вопросов граждан, поступивших в Роскомнадзор и территориальные органы Службы в I полугодии 2022 года, касалась размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции на Украине». Такая информация опубликована на сайте регулятора.

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Россияне стали чаще писать доносы. Как указывает Роскомнадзор, количество жалоб и вопросов россиян по теме «запрещенных материалов» составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди этих запрещенных материалов, регулятор особенно выделяет «фейки о проведении специальной военной операции на Украине», правда, не называя конкретного числа поступивших жалоб.

«Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза. Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой», – указывается на сайте.

В целом же, за первые шесть месяцев 2022 года россияне отправили в Роскомнадзор 144,8 тысячи обращений, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего обращения делались в электронном формате – 125 667, в письменном виде – 19 067, и 101 – устно.

Среди жалоб другого характера, 27,2 тысячи обращений касались защиты персональных данных, 15,8 тысячи — надзора в сфере связи, а 4,2 тысячи — нарушений СМИ.

Помимо обращений, которые граждане направляли в Роскомнадзор лично, значительная их часть была перенаправлена из различных государственных структур. Общее количество обращений, подступивших в центральный аппарат Службы из госструктур, превысило 8,8 тысяч, указывает Роскомнадзор.

В августе генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил, что с 24 февраля в России было заблокировано около 138 тысяч сайтов или страниц. После начала войны с Украиной ведомство усилило контроль за «распространением призывов к экстремизму и фейковых новостей», сказал он.

По данным правозащитного проекта «Роскомсвобода», который ведет собственный реестр блокировок, с 24 февраля по 8 августа в России заблокировали более 103,2 тысячи интернет-ресурсов. Однако не все эти страницы блокировали по требованиям Генпрокуратуры, связанным с войной. При этом за аналогичный период 2021 года в стране заблокировали примерно 71,7 тысячи страниц и сайтов. В июле правозащитный проект «Роскомсвобода» сообщал, что под военную цензуру попали не менее 5,3 тысячи сайтов, отмечает «Медиазона».

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