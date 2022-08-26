Французская TotalEnergies вновь опровергла свое участие в производстве авиатоплива для армии России

На второй день после публикации совместного расследования Le Monde и Global Witness о косвенном участии французской нефтегазовой компании в производстве авиационного керосина для российской армии, TotalEnergies обнародовала дополнительные разъяснения со стороны своего партнера НОВАТЭКа. Компании сообщили, куда идут поставки газового конденсата, добываемого на совместном российско-французском предприятии.

Реклама Читать далее

26 августа 2022 года TotalEnergies выпустила новое заявление по поводу поставок топлива, производимого из конденсата, который добывается совместно с российским акционерным обществом НОВАТЭК. Французский энергетический гигант продолжает настаивать, что газовый конденсат, добываемый совместным предприятием «Тернефтегаз», не служит для производства топлива для военных авиабаз РФ, с которых осуществляются налеты на Украину. TotalEnergies утверждает, что, будучи миноритарным акционером НОВАТЭКа (19,4% акций), сделала официальный запрос 25 августа «о судьбе газовых конденсатов, добытых на Термокарстовом месторождении в России, чтобы помочь пролить свет» на ситуацию в связи с расследованием французского издания Le Monde и международной неправительственной организации Global Witness.

Логотип компании НОВАТЕК на штаб-квартире в Москве. Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies продолжает работать в России в партнерстве с НОВАТЕКОМ. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Из ответа НОВАТЭКа, который приводит TotalEnegries, следует, что «все стабилизированные конденсаты, добываемые нашими филиалами и компаниями, связанными с НОВАТЭКом, включая “Тернефтегаз” (49% предприятия принадлежит TotalEnergies, и 51% — Новатэку), перерабатываются на нашем Пуровском заводе по переработке конденсата». Кроме того НОВАТЭК уточняет, что с Пуровского ЗПК весь конденсат, прибывающий от «Тернефтегаза» и любых других предприятий, связанных с НОВАТЭКом, «поставляется на промышленный комплекс в Усть-Луге». Данный комплекс российской компании в Ленинградской области производит нефтепродукты. Среди них, по утверждению НОВАТЭКа, — авиационный керосин, «который экспортируется исключительно за пределы России, а данное топливо даже не имеет необходимых сертификатов для продажи на российском рынке».

Однако, проследив путь поставок конденсата, добываемого на Термокарстовом газоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком округе, расследователи Le Monde и Global Witness пришли к иному выводу. В статье, опубликованной 24 августа, уточняется, что с Пуровского ЗПК конденсат доставляют по железной дороге на НПЗ в Омске. Последние месяцы именно этот завод является поставщиком авиационного керосина для двух военных авиабаз – военного аэродрома в Морозовске Ростовской области и базы в Мальшево Воронежской области. Согласно данным Human Rights Watch и Amnesty International именно оттуда вылетали боевые самолеты, наносившие удары по Мариуполю и Харьковской области Украины.

Тем не менее НОВАТЭК продолжает настаивать, что «утверждения некоторых СМИ и призывы к расследованию деятельности TotalEnergies на наших совместных предприятиях не имеют под собой абсолютно никакой фактической основы», их французские партнеры тоже стоят на своем: «нет, TotalEnergies не производит керосин для российской армии». В конце заявления французская компания требует «прекратить эти необоснованные споры, которые наносят их ущерб репутации», и выражает готовность предпринять юридические меры.

В свою очередь министр транспорта Франции Клеман Бон 25 августа призвал «пролить свет» на обвинения в адрес TotalEnergies, выразив уверенность, что «вопрос чрезвычайно серьезен».

TotalEnergies REUTERS - STEPHANE MAHE

Несмотря на заявления TotalEnergies о прекращении закупок российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года и на прекращение инвестиций французской компании в новые проекты в России, а также на списание активов на сумму $4,1 млрд и продажу доли в разработке Харягинского месторождения, TotalEnergies остается в России миноритарным акционером НОВАТЭКа (19,4%) и совместных с ним проектов — «Ямал СПГ» (20%), «Арктик СПГ-2» (10%) и «Тернефтегаз» (49%).

Кроме того, французский энергетический гигант продолжает закупать сжиженный природный газ по долгосрочному контракту с «Ямал СПГ» на 4 млн тонн в год, хотя и прекратил делать закупки на спотовом рынке. В TotalEnergies постоянно напоминают, что не являются на данный момент ни оператором российский нефтегазовых месторождений или заводов по производству СПГ, ни инвестором в новые проекты в РФ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться