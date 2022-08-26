Французская TotalEnergies объявила о выходе из российского «Тернефтегаза» после публикации расследования Le Monde

Французский энергетический гигант TotalEnergies объявил о продаже российскому НОВАТЕКу своей доли в совместном предприятии «Тернефтегаз», которое эксплуатирует газоконденсатное месторождение Термокарстовое. Сообщение о сделке было опубликовано днем 26 августа, два дня спустя после публикации газетой Le Monde расследования об использовании конденсата, добываемого «Тернефтегазом», в производстве авиационного керосина для армии РФ. С момента публикации компания TotalEnergies выпустила несколько разных заявлений с опровержением подозрений в своей причастности к снабжению топливом российских ВКС, бомбящих Украину.

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Компания TotalEnergies в пятницу днем объявила, что достигла соглашения со своим российским партнером НОВАТЕКом о продаже ему своей 49-процентной доли в совместном предприятии «Тернефтегаз», которое ведет добычу на газоконденсатном месторождении Термокарстовое в России. НОВАТЕК является мажоритарным акционером (51%) и оператором российско-французского проекта.

В специальном заявлении TotalEnergies сообщает, что договоренность о сделке с НОВАТЕКом была достигнута еще 18 июля — на «условиях, позволяющих TotalEnergies вернуть суммы, инвестированные в месторождение» (конкретные суммы в коммюнике не названы). Запрос на разрешение сделки был направлен властям России 8 августа. 25 августа разрешение было получено, и 26-го числа TotalEnergies и НОВАТЕК подписали окончательное соглашение о купле-продаже. Об этом говорится в заявлении французской компании, которая уточняет, что соглашение вступит в силу в сентябре.

Компания НОВАТЕК подтвердила, что теперь ей принадлежит 100% в газоконденсатном месторождении Термокарстовое, сообщает агентство France-Presse.

►Le Monde опубликовала расследование о работе французской TotalEnergies в РФ во время войны

24 августа французское издание Le Monde опубликовало результаты расследования, проведенного совместно с международной неправительственной организацией Global Witness. В материале под заголовком «Как газ TotalEnergies используется для заправки российских боевых самолетов в Украине» сообщалось о поставках конденсата с месторождения Термокарстовое на НПЗ в Омске, производящий авиационный керосин. Расследователи установили, что это топливо затем доставлялось на военные авиабазы в Морозовске Ростовской области и в Мальшево вблизи Воронежа. По данным правозащитников Amnesty International и Human Rights Watch, из Морозовска осуществляли вылеты самолеты, наносившие удары по Мариуполю, а в Мальшево базируются Су-34, бомбящие Харьковскую область Украины.

В день публикации 24 августа французская компания опубликовала первое специальное заявление под заголовком «Нет, TotalEnergies не производит авиационный керосин для российской армии». Группа утверждала, что является миноритарным акционером «Тернефтегаза», оператором месторождения является мажоритарный акционер НОВАТЕК (с долей 51%), который также занимается продажей продукции. Ни добычу, ни сбыт TotalEnergies не контролирует, утверждалось в заявлении.

►Французская TotalEnergies вновь опровергла свое участие в производстве авиатоплива для армии России

Утром 26 августа французская компания опубликовала новое заявление на основании разъяснений, которые она запросила и получила от НОВАТЕКа. В тексте утверждается, что все «нестабильные конденсаты», добываемые дочерними компаниями НОВАТЕКа и компаниями, с ним связанными, перерабатываются на его Пуровском заводе (Пуровский ЗПК). А оттуда «поставляются на промышленный комплекс в Усть-Луге Ленинградской области, где производится продукция, включая авиационное топливо, которое экспортируется исключительно за пределы России».

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