CIT: Россия перебрасывает на фронт «добровольческий» армейский корпус. Что это за соединение?

Россия перебрасывает на фронт недавно сформированный из «добровольцев» третий армейский корпус или по крайней мере ту его часть, которая считается боеготовой, заявляют расследователи Conflict Intelligence Team (CIT). Что это за воинское соединение и способно ли оно изменить ситуацию на фронте?

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Как указывают расследователи CIT, волонтеры команды в последние дни обнаружили фото и видео перевозки российской военной техники по железной дороге. На кадрах видны полный состав комплекса «Бук», танки Т-80БВ и Т-90 М. Согласно базе данных РЖД, составы следуют из Мулино (Нижегородская область) на станцию Неклиновка Ростовской области вблизи границы с Украиной.

«Из Мулино они вышли 22 и 24 августа соответственно, что примерно соответствуют времени отправки сформированного там 3 армейского корпуса, которое называл украинский аналитик Константин Машовец и подтверждали наши источники», — пишет CIT.

Аналитики указывают, что перевозка комплексов «Бук» свидетельствует о переброске крупного воинского объединения, например, армии. В данном случае, как считают в Conflict Intelligence Team, речь идет об отправке всего третьего армейского корпуса или по крайней мере той его части, которая считается боеготовной.

«Пока невозможно с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса. Однако конечный пункт эшелонов (станция Неклиновка), расположенный на юге Ростовской области, находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта», — указывает CIT.

Как отмечают аналитики американского института изучения войны (ISW), «добровольческие» батальоны, составляющие третий армейский корпус России, скорее всего, будут переброшены на Донецкое направление и юг Украины для возобновления наступлений.

Отмечается, что войска третьего армейского корпуса прошли тренировки на современных образцах российской военной техники и оружия (например, БМП-3, танках Т-80БВ и Т-90 М, а также новых вариантах штурмовой винтовки АК-12). Это может говорить о том, что их намерены задействовать в наступательных операциях в надежде восстановить темп на каком-то или каких-то участках фронта, говорят в ISW.

Однако подразделения третьего армейского корпуса «вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь», указывают американские аналитики. Лучшее снаряжение не обязательно делает подразделения более эффективными, если личный состав недостаточно обучен или дисциплинирован, как в случае многих бойцов «добровольческих» частей.

Как подчеркивают в ISW, у многих членов третьего армейского корпуса нет опыта участия в боевых действиях. Фотографии бойцов этого корпуса свидетельствуют о том, что среди них есть «пожилые и физически неподходящие» люди. Эффективность от поступления на фронт «добровольческого» армейского корпуса снизится также из-за того, что в РФ не хватает опытных командиров младшего звена, считают аналитики.

Сообщения о переброске на фронт третьего армейского корпуса прокомментировал советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live». По его словам, это новое соединение не способно изменить ситуацию на фронте в пользу РФ по ряду причин.

«Эти 15 тысяч, которые они притащат, растаскают и кинут на разные участки — они целые 15 БТГ из этого соорудят? Даже если их на одном направлении куда-то кинут, это просто ни о чем. Особенно с проблемами с тыловым снабжением, которые мы организовали им. Опять же — качество подготовки. Кого пособирали в этот корпус? Не проблема набрать людей (хотя для них и это грандиозная проблема), проблема сделать из них армию. Где взять количество младших и не очень младших командиров, которые все это стадо смогут сбить в войско, которое на что-то способно? Сержанты, лейтенанты, капитаны, комбаты?», — сказал советник офиса президента Украины.

О формировании нового российского армейского корпуса в базой в Мулино еще в конце июня сообщали в Украине. Тогда глава Киевской военной администрации Александр Павлюк не исключил, что воинские части из этого соединения могут быть задействованы в наступлении на украинскую столицу.

О жалобах местных жителей на присутствие «добровольцев» в Мулино писало издание «Верстка». «Мулинцы говорят, что они боятся выходить на улицу: военные пьют, дебоширят и пристают к девушкам», — приводило издание слова жителей поселка.

Британская военная разведка 10 августа сообщала, что в России почти наверняка сформировано по большей части из «добровольцев» новое крупное соединение сухопутных войск — третий армейский корпус, базирующийся в Мулино Нижегородской области. «Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам третьего армейского корпуса предлагаются выгодные денежные бонусы после отправки в Украину», — говорилось в сводке британской военной разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/TqPn637p4f



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/H2XRqv7ysj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 10, 2022

Как отмечало британское минобороны, российский армейский корпус обычно состоит из 15–20 тысяч военнослужащих, но третий корпус, вероятно, будет сложно довести до этой численности, «учитывая очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу участия в боевых действиях в Украине». Роль третьего армейского корпуса «вряд ли будет решающей для кампании», — указывала британская разведка.

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